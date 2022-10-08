Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщают российские СМИ.

ФСБ будут управлять "защитой" транспортного перехода через Керченский пролив, Крымский мост и магистральный газопровод Краснодарский край - Крым.

"Возложить на Федеральную службу безопасности РФ полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста "Российская Федерация - полуостров Крым" и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым в период их эксплуатации", - говорится в указе Путина.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти говорят о погибших и обвинили в подрыве Украину

Под подорванным Крымским мостом прекратилось движение судов.

Позже Александр Коваленко, военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления", сообщил, что оккупанты, не имея эффективного обеспечения из глубокого тыла, не смогут эффективно вести оборону, поэтому вынуждены будут бежать с южного плацдарма в Херсонской и Запорожской областях.

Сергей Аксенов в субботу, 8 октября, сообщил, что на Крымском мосту движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полного досмотра.

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