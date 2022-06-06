Такое мнение он выразил в эфире программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на "Еспресо".

"Путин, Медведев, весь российский режим угрожают всему миру, а наносят удары и совершают военные преступления на нашей территории. Наносят удары против нас, против наших украинских городов. Российский диктатор угрожает образцами советского и российского оружия. Он делает заявления в связи с наличием у агрессора огромного страха. Это страх налицо у самого Путина от того, что более современное, более высокоточное оружие поступает на вооружение ВСУ и территориальной обороны Украины. Я уверен, российское военное командование докладывает в Кремль, что на Изюмском направлении, в Северодонецке, на Юге, вблизи Николаева и Херсона, враг чувствует на себе уже более серьезное оружие, более высокоточное применение артиллерии", - подчеркнул Наливайченко.



Также экс-председатель СБУ и народный депутат Украины добавил, что дальность и точность поражения – это ключевое, что нужно ВСУ.



"Они боятся, что поступят ракетные системы залпового огня. Особенно современные, о которых объявили США - это HIMARS. Та системы залпового огня с высокоточными ракетами М270, которые пообещала Великобритания. Надеемся, что в течение двух-трех недель они поступят в Украину. Американские и британские ракетные системы залпового огня HIMARS и М270 имеют преимущество в двух аспектах - это дальность и точность поражения. Точность поражения - это ключевое, что нужно сейчас ВСУ. Накрыть врага в ответ на его залп, накрыть врага, как только он начинае наступление - это наука войны, которую ВСУ прекрасно изучают. Не хватает только современного оружия. Поставки современного ракетного вооружения, систем залпового огня, дальнобойной и точной артиллерии – это картина нашей победы", - отметил Наливайченко.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ нанесет новые удары по Украине, если Запад будет передавать Киеву ракеты дальнего радиуса действия.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил передачу Украине реактивных систем залпового огня М270 MLRS, поражающих цель до 80 километров.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Британии Борисом Джонсоном новый пакет помощи

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