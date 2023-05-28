Состоялся чрезвычайно важный саммит пяти центральноазиатских государств в Сиане. Китай окончательно выкатил свои геополитические притязания на Центральную Азию. Интересы России также находились в Центральной Азии, но сейчас Китай начинает играть свою игру и не учитывает интересы Кремля.

Совершенно новое в отношениях с Китаем и государств Средней Азии – то, что открыто провозглашено, кроме политико-экономического сотрудничества, сотрудничество в области оборонной и правомочной деятельности. Это очень важный шаг, жесткий шаг для России. России следует задуматься глубоко, ведь все вопросы обороны и деятельности спецслужб правоохранительных органов всегда осуществлялись только под эгидой РФ в наших государствах. И никто особо не претендовал. Там Турция в последние годы, да, в рамках Тюркского союза осуществила объединение спецслужб небольшое такое, объединение правоохранительных органов. У Турции есть конкретные шаги в сторону Азербайджана, когда они практически вступили в карабахский конфликт.

Но такого шага, предпринятого теперь Китаем, такого в истории отношений центральноазиатских стран с другими государствами, с другими лидерами еще не было.

Посмотрим, конечно, как это будет реализовываться. Но если Китай уже просто объявил о серьезных финансовых суммах, выделяемых для центральноазиатских государств, думаю, в этом направлении Китай будет упорно двигаться вперед.

Если мы говорим о столкновении в Центральной и Средней Азии интересов России и интересов Китая, в нынешней ситуации Москва очень сильно зависит от Поднебесной империи. И не зря Путин пытается назвать Си Цзиньпина своим старшим братом. Это огромное унижение для России, но других вариантов у Путина нет. Понятно, что Китай сейчас начинает очень остро играть, но он играет не просто в краткосрочной перспективе, как Путин, а в среднесрочной.

Да, по последним шагам это все явно видно. Китай, отстраняясь от агрессии России в Украине, показывает свой нейтралитет, некую формальную поддержку России на словах о мирном проекте, который может устроить Россию, в то же время двигается в своем направлении в собственных интересах. И собственные интересы говорят о том, что Китай уже не видит в России не то что равного партнера, а видит огромные проблемы, возникшие в России в связи с агрессией в Украине.

Поэтому это движение Китая в Центральной Азии, кое-что мы замечаем в Закавказье, потому что сейчас Армения уже устами премьер-министра Пашиняна говорит о том, что у нее нет перспектив оставаться в ОДКБ. Это очень серьезный момент и слишком тревожный звонок России. ОДКБ на сегодняшний день практически умершее объединение, не имеющее перспективы, ни один участник ОДКБ, даже Беларусь, ни в какие военные конфликты за пределами ОДКБ вмешиваться не будет, это во-первых. Во-вторых, ОДКБ не смогла решить вопрос с Карабахом, как вы знаете. И совершенно не смогла решить вопрос пограничного военного столкновения между Таджикистаном и Киргизией, двумя важными центральноазиатскими государствами. Следовательно, ОДКБ теряет свои возможности абсолютно, и в ближайшие годы, я прогнозирую,

ситуация с ОДКБ просто развалится «автоматом» в связи с грядущим поражением России на своем западном фронте.

Это уже видно любому. Действия Китая происходят в русле того, что с Россией решать какие-либо глобальные задачи в пределах двух великих держав уже не получится. Однозначно провозглашено, что Китай настроен на политику двух великих держав. Речь идет не о России, естественно, а о США и Китае, претендующем быть вторым великим государством. Эти движения резко ослабляют вес и значение РФ. Я бы так оценил все последние шаги Китая.

Что происходит конкретно в РФ? Пригожин, заведующий преступной группировкой Вагнера, навербовал десятки тысяч человек на войну в Украине, сделал скандальное интервью, в котором фактически смешал с грязью министра обороны России Шойгу. Здесь вопрос не в симпатиях к Шойгу, а в том, что Пригожин начинает играть свою другую игру. Пригожин очень осторожно критикует Герасимова, гораздо осторожнее, чем он критикует того же Шойгу. В то же время он достаточно нейтрален в оценках Путина. Но ведь Пригожин набирает не просто военную силу – внутри России он набирает еще и политический публичный вес. С учетом того, кто его прикрывает, можно предположить, что начинается большая шахматная игра не Пригожина, а собственно Патрушева, человека, которого можно считать серым кардиналом российской политики.

Возможно, выскажусь резко: миф, что там вся власть принадлежит Путину. Сказать так невозможно сейчас. И не сегодня это все началось. Весь процесс загнивания, расслоения власти Путина проходил в течение последних (после 2014-го) лет, а в связи с агрессией в Украине окружение, конечно, ищет выход – для себя лично прежде всего – из этой ситуации. Поэтому то, что Николай Патрушев стремился всегда оставаться серым кардиналом и продвигать своего сына на высшую должность государства, известно давно, это не то что какие-то слухи – есть конкретные факты у западных спецслужб, по некоторым источникам это было видно. Но из-за провала агрессии в Украине вполне вероятна переориентация Патрушева на конкретные Z-патриотические, националистические, шовинистические структуры РФ. Это правильный (в кавычках) шаг с его стороны, для него это очень выгодно. Ведь население РФ под давлением пропаганды теперь просто зомбировано стремлением имперскости. Я смотрю на людей, удивляюсь: цена жизни своей, своих сыновей, мужей, отцов, ниже цены государства. Совершенно резкое изменение жизненных оценок людей на территории РФ. Какой-то ужас происходит: жена благодарит Путина за то, что он поднял Россию, несмотря на то, что ее муж был убит в Украине и привезен его труп. Берут эти "Лады" белые, кофеварки – сплошной ужас. И в такой ситуации Патрушев четко ориентируется, а наиболее интересной для него является фигура Пригожина.

Кроме того, стоит отметить, что Пригожин не просто какая-нибудь фигура, которой можно манипулировать. Прошел тюрьмы, 1990-е годы, сумел в бандитском Петербурге создать бизнес-структуру, что без криминала не происходит. Он так и не вышел из этих криминальных структур и криминальной среды и на этой почве, с подачи и благословения Путина, создал частную военную структуру, которая приобрела большой авторитет в РФ, особенно среди имперских патриотов. Поэтому ставка Патрушева, и, я не отрицаю, самые близкие друзья братья Ковальчуки, особенно младший, конечно же определяются сегодня.

И, скорее всего, произойдет большое объединение вокруг Пригожина.

Из Пригожина, с одной стороны, марионетку сделать не могут, а с другой, поделиться с ним такой огромной властью, конечно, можно. Все эти реверансы Пригожина в адрес Запада, прежде всего украинской армии, ВСУ, свидетельствуют о том, что он не просто проводит политику восхождения к власти, а заранее подстилает вещи, благодаря которым смог бы показать, что он на равных может разговаривать с западными странами, прежде всего с Украиной. И Залужного похвалит, и Зеленского, и расскажет, что армия Украины – после его армии, конечно, – вторая в мире. Это многого стоит. А критика в адрес вооруженных сил РФ – это его любимый конек, здесь он просто обязан размазать эти вещи, взять под свое крыло в будущем некоторые армейские структуры и на этом коне двигаться вперед. Кто-то говорит: у него судимость, он из криминала, никто ему не даст занять высшую должность в РФ. Но когда это кого-то останавливало? Даже в Украине. Это может быть неприятный для украинцев момент.

Но Пригожин все еще жив. Кто кого, чьи ресурсы победят? Ресурсы Патрушева, Пригожина, ФСБ и, возможно, финансовые ресурсы Ковальчуков, а это значит непосредственное влияние и доступ к Путину? Или клан минобороны – главное управление разведки российского генштаба и, соответственно, армейский силовой блок, и тоже с прямым доступом к Путину?

С одной стороны, сложный вопрос, а с другой, картинка очень правильно вырисована, что происходит в элите РФ. Конечно, в любой момент может измениться ситуация с отстранением того же Пригожина, с какими-то пертурбациями в армейской среде, внутри собственно армейской среды. Все эти факторы могут мгновенно изменить проблемы. Но общий тренд, я думаю, что

уже независимо от желания Путина он будет двигаться к отстранению его от власти и переходу власти все же в группу, которую вы изобразили как «группу Патрушева».

Там не просто Патрушев, его сынок или эфесбешные структуры – там под влиянием этой группировки находятся очень серьезные подводные структуры, которые действуют подковерно, скажем так. И у них достаточно большие возможности как устранить этого Пригожина, так и поднять его на высшую должность. Пригожин имеет сильный характер, умеет выступать, умеет привлекать патриотически настроенных людей, сплачивать их вокруг себя, многое зависит от самого Пригожина. Поэтому прямо сейчас взять и устранить его не способен уже Путин, он же не может прийти в ГРУ и любителям «Новичка» дать какую-нибудь команду. Или чеченцам дать напрямую, обходя все структуры, команду убрать Пригожина. Это уже не в его силах совершенно. Он мог это произнести через Патрушева, мог проговорить через военные структуры, через ГРУ, как вы отметили. Но напрямую он уже ничего не может решать. А когда все эти структуры сами, как говорится, приперты к стенке в ситуации ожидаемого глубокого политического и военного поражения, угроза от них прямого физического устранения того же Пригожина очень маловероятна. Я бы так оценил.

Хотел бы вас расспросить о логике государственного переворота, как параллельно разные структуры могут пытаться перенять легитимную легальную власть.

В логике и теории я не сильно сведущ – я все это на практике изучал. В нулевых годах, как многие знают, я вместе с зятем президента Назарбаева планировал государственный переворот. Государственный переворот в Казахстане – это будет параллель с происходящим в России – планировалось осуществить с помощью сетевой структуры спецслужб. Там не было офиса, штатного расписания, каких-то званий. Кстати, у Пригожина тоже нет каких-то военных особых званий. Но люди были во всех структурах власти Казахстана – КНБ, МВД, налоговых структурах, журналисты в СМИ. Сетевая структура была построена по примеру спецслужбы: внутренняя конспирация соблюдалась, практически ни один из участников этой структуры не знал, чем занимается и кем является в сфере технического контроля за президентом и высшими должностными лицами. Но не было такой поддержки, которая сейчас оказывается у Пригожина, и не было силовой составляющей, как у Пригожина, у нас не было боевиков или наемников, были только спецслужбы, специалисты в разных эшелонах власти.

Из-за отсутствия силовой структуры и активного использования политических настроений внутри страны и правительства Назарбаев в пику отстранению его от власти создал «Демократический выбор Казахстана» во главе с известным бизнесменом Мухтаром Аблязовым. В состав «Демократического выбора» вошли министры, олигархи, руководители банковских структур. При таком противодействии нашей сетевой структуры типа пригожинской и народной мы не смогли достичь тех целей – прорваться к высшей власти.

У Пригожина ситуация более благоприятная. То есть, когда нас там осудили и отстранили от власти, это было достаточно легко сделать при поддержке демократически настроенных граждан Казахстана. Мы силовики, из нас демократов никаких не планировалось, мы не планировали быть демократами.

И Пригожин также не планирует на волне демократических движений прийти к власти – он планирует прийти к власти силовым путем.

И потому я еще в прошлом году спрогнозировал, что у него может это получиться. Вот примерно так в сетевиках и силовых структурах, которые есть не только в России и Казахстане, но и в некоторых западных странах, через них решаются специфические вопросы в пользу демократических государств, правительств. Это обычная практика. И здесь Пригожин не совершил открытий, это один из путей осуществления государственного переворота.