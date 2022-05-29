Историк высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Как только президент страны-агрессора России Владимир Путин причинит достаточно разрушений Украине, пробьется в Приднестровье и организует такого же типа войну против Молдовы, он предъявит ядерный ультиматум. Это то, что уже было обозначено, это то, что будет сделано. Угроза, которая будет на этом этапе, - это переброска ядерного тактического оружия на территорию Украины и Беларуси. Когда мы поймем, что Путин перебрасывает ядерное оружие на Донбасс или в Беларусь, - это тот момент, который для нас должен означать неизбежный ядерный удар", - пояснил Фельштинский .

Эксперт добавил, что у Путина чрезвычайно амбициозные планы, которые российская армия реализовать не в состоянии.

"Поскольку у Путина нет обычной армии для захвата обозначенных им же территорий: Украина, Молдова, Эстония, Латвия, Литва - то есть всю зону бывших государств Варшавского договора. План чрезвычайно амбициозен, обычного вооружения для его реализации у РФ нет, поэтому будет прибегать к использованию ядерного оружия", - отметил Фельштинский.

Историк подчеркнул, что российские пропагандисты на всех уровнях говорят о том, что война против Украины – это в действительности война против Соединенных Штатов Америки, против Запада.

"Из последнего интервью секретаря совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева мы знаем, что российские власти рассматривают эту войну как войну между Россией и Соединенными Штатами. Патрушев обозначил также две угрозы, два вида оружия, которые Россия собирается использовать: создание искусственного голода, результатом чего станет массовая миграция населения Африки в Европу, а также использование ядерного оружия. Более того, об этом говорили много раз и на многих уровнях: от пропагандистов на РосТВ, до самого президента страны-агрессора Путина", - отметил Юрий Фельштинский.

19 апреля глава МИДа РФ Сергей Лавров анонсировал следующий этап войны России против Украины и заявил, что на этой стадии россияне не планируют использовать ядерное оружие, а уже 25 апреля в прямом эфире российского пропагандистского "Первого телеканала" заявил, что риск ядерной войны реален .

Глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга на авиабазе Рамштайн в Германии призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия.

28 апреля посол США в России Джон Салливан в интервью CNN заявил, что его страна "не участвует в безответственной риторике о ядерном оружии", а на следующий день заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что США и союзники готовятся к такому развитию событий, как ядерная война с Россией .

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что угроза ядерного конфликта снова стала реальной , а президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что мировые политики готовятся к возможности применения Россией ядерного оружия.

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