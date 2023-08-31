Путин намеренно засекретил похороны Пригожина, чтобы в дальнейшем не превратить его в мученика, - ISW
В Институте изучения войны предполагают, что Кремль пытался замолчать похороны Евгения Пригожина потому, что президент РФ Владимир Путин до сих пор озабочен привлекательностью главаря ЧВК Вагнера в России
Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
"Кремль приложил несколько усилий, чтобы умалчивать или ввести в заблуждение сообщения о похоронах финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, что, вероятно, свидетельствует о том, что Кремль остается озабоченным привлекательностью Пригожина в России и среди сил ЧВК Вагнера даже после его смерти", - говорится в сообщении в сообщении.
По словам двух действующих российских чиновников, администрация Путина и Федеральная служба безопасности намеренно засекретили похороны Пригожина, чтобы в дальнейшем не превратить его в мученика.
Чиновники отметили, что вышеуказанные люди виделись, чтобы разработать план, который предотвратит любой шанс общественного возмущения или протеста и введение общественности в заблуждение относительно места захоронения Пригожина.
Аналитики отметили, что некоторые российские telegram-каналы отметили, что российские федеральные каналы в основном проигнорировали похороны Пригожина, вероятно, также в рамках запланированного Кремлем "освещения" похорон.
ISW также наблюдал, как некоторые telegram-каналы безосновательно спекулировали, что Пригожин выжил в катастрофе, что могло быть информационной операцией по переполнению российского информационного пространства обманчивыми сообщениями, чтобы отвлечь от похорон Пригожина.
Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным
23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.
Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.
Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой погиб вожак ЧВК Вагнера.
По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.
В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не причастна к падению самолета Пригожина. Официально гибель предводителя ЧВК Вагнера Следователем РФ подтвердил 27 августа.
29 августа в российском Санкт-Петербурге похоронили предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, похороны прошли в закрытом режиме.
Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.
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