Путин намеренно засекретил похороны Пригожина, чтобы в дальнейшем не превратить его в мученика, - ISW

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

"Кремль приложил несколько усилий, чтобы умалчивать или ввести в заблуждение сообщения о похоронах финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, что, вероятно, свидетельствует о том, что Кремль остается озабоченным привлекательностью Пригожина в России и среди сил ЧВК Вагнера даже после его смерти", - говорится в сообщении в сообщении.

По словам двух действующих российских чиновников, администрация Путина и Федеральная служба безопасности намеренно засекретили похороны Пригожина, чтобы в дальнейшем не превратить его в мученика.

Чиновники отметили, что вышеуказанные люди виделись, чтобы разработать план, который предотвратит любой шанс общественного возмущения или протеста и введение общественности в заблуждение относительно места захоронения Пригожина.

Аналитики отметили, что некоторые российские telegram-каналы отметили, что российские федеральные каналы в основном проигнорировали похороны Пригожина, вероятно, также в рамках запланированного Кремлем "освещения" похорон.

ISW также наблюдал, как некоторые telegram-каналы безосновательно спекулировали, что Пригожин выжил в катастрофе, что могло быть информационной операцией по переполнению российского информационного пространства обманчивыми сообщениями, чтобы отвлечь от похорон Пригожина.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой погиб вожак ЧВК Вагнера.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не причастна к падению самолета Пригожина. Официально гибель предводителя ЧВК Вагнера Следователем РФ подтвердил 27 августа.

29 августа в российском Санкт-Петербурге похоронили предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, похороны прошли в закрытом режиме.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.