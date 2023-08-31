Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Путин намеренно засекретил похороны Пригожина, чтобы в дальнейшем не превратить его в мученика, - ISW

Путин намеренно засекретил похороны Пригожина, чтобы в дальнейшем не превратить его в мученика, - ISW

31 августа, 2023 четверг
06:41
Мир

В Институте изучения войны предполагают, что Кремль пытался замолчать похороны Евгения Пригожина потому, что президент РФ Владимир Путин до сих пор озабочен привлекательностью главаря ЧВК Вагнера в России

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

"Кремль приложил несколько усилий, чтобы умалчивать или ввести в заблуждение сообщения о похоронах финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, что, вероятно, свидетельствует о том, что Кремль остается озабоченным привлекательностью Пригожина в России и среди сил ЧВК Вагнера даже после его смерти", - говорится в сообщении в сообщении.

По словам двух действующих российских чиновников, администрация Путина и Федеральная служба безопасности намеренно засекретили похороны Пригожина, чтобы в дальнейшем не превратить его в мученика.

Чиновники отметили, что вышеуказанные люди виделись, чтобы разработать план, который предотвратит любой шанс общественного возмущения или протеста и введение общественности в заблуждение относительно места захоронения Пригожина.

Аналитики отметили, что некоторые российские telegram-каналы отметили, что российские федеральные каналы в основном проигнорировали похороны Пригожина, вероятно, также в рамках запланированного Кремлем "освещения" похорон.

ISW также наблюдал, как некоторые telegram-каналы безосновательно спекулировали, что Пригожин выжил в катастрофе, что могло быть информационной операцией по переполнению российского информационного пространства обманчивыми сообщениями, чтобы отвлечь от похорон Пригожина.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой погиб вожак ЧВК Вагнера.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не причастна к падению самолета Пригожина. Официально гибель предводителя ЧВК Вагнера Следователем РФ подтвердил 27 августа.

29 августа в российском Санкт-Петербурге похоронили предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, похороны прошли в закрытом режиме.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.

Россия
Владимир Путин
Вагнергейт
Евгений Пригожин
Читайте также:
збитий "Шахед"
30 августа, 2023 среда
Украинская ПВО уничтожила 28 ракет и 15 беспилотников во время ночной атаки противника
ЧВК Вагнер
30 августа, 2023 среда
В Беларуси между вагнеровцами и местными правоохранителями обостряется конфликт
30 августа, 2023 среда
Силы обороны имели успех на двух направлениях юга
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.16
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.73
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
31 августа
06:55
В Финляндии с сентября упрощают процедуру аборта
06:16
В Киеве вводят новый формат пропусков на автомобили для передвижения во время комендантского часа
06:06
Российский газ
Евросоюз увеличил импорт российского сжиженного газа на 40% от начала войны в Украину
05:58
Дональд Трамп
Прокурор Нью-Йорка призывает признать Трампа мошенником еще до начала суда
05:34
Украинцы снова превзошли ожидания: генсек НАТО об успехе контрнаступления ВСУ
05:08
ПВО прикрывает только Москву: в ISW объяснили причины успеха атаки дронов в Пскове
04:40
В конгрессе США подсчитали, сколько зерна украла РФ на оккупированных территориях Украины
04:12
Российский добровольческий корпус сообщил о соучастии в атаке на аэродром в Курской области
03:44
Столтенберг заявил, что это его последняя каденция в должности генсека НАТО
03:16
США ввели новые санкции против авиакомпаний из РФ
02:48
Amazon
Украинский бизнес будут еще год продавать товары на Amazon без комиссии, - Федоров
02:20
Жозеп Боррель
Боррель предложил странам ЕС план оборонной поддержки Украины на €20 млрд
01:52
Давид Арахамия
Арахамия не исключает проведение выборов в Украине в следующем году
01:24
Обновлено
В Габоне произошел госпереворот: военные назвали временного руководителя государства
00:56
После Польши вспышка легионеллеза зафиксирована в Испании и Германии: один человек умер
00:28
Новый пакет вооружения от Германии: 10 Leopard 1 и радиолокационная система RML-4D
00:13
Лига чемпионов: определились все участники группового этапа. С кем может сыграть "Шахтер"
00:06
Зеленский: продолжаются переговоры с партнерами о дополнительных системах ПВО
2023, среда
30 августа
23:59
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 августа
23:27
Капитан "Александрии" перешел в "Карпаты" за 585 тыс. евро
23:00
"Попытка избавиться от политических оппонентов": европарламентёр фон Крамон об идее Зеленского приравнять коррупцию к госизмене
22:56
РФ обвинила Украину в атаке ракетой по Крыму и дронами – по Брянщине
22:29
В Дании часть украинских пилотов уже может начинать летную подготовку на F-16, - Залужный
21:50
Правительство Грузии не позволило президентке Зурабишвили посетить Украину и еще ряд стран
21:20
Обновлено
Застреленный полицейским в Днепре водитель-нарушитель был пьян, - СМИ
20:56
"Можем сделать больше": министр обороны Эстонии сказал, где найти боеприпасы для Украины
20:37
Ольга Харлан
Именную куклу Барби фехтовальщицы Ольги Харлан продали на аукционе за $10 400
20:33
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Самая успешная атака дронов по РФ: россияне теряют собственные стратегические объекты. Колонка Сергея Згурца
20:19
Боррель предложил увеличить до 40 тыс. количество украинских военных, которых ЕС тренирует в этом году
20:02
деньги во время войны
Как сохранить деньги во время войны. Советы финансиста
19:33
Сергей Палкин
Гендиректор "Шахтера" заявил о катастрофе в украинском футболе
19:32
Проверка решений о непригодности к военной службе и привлечении гражданских медучреждений: Зеленский провел заседание СНБО по работе ВВК
19:14
ВСУ отразили атаки РФ в районе Старомайорского Донецкой области, - сводка Генштаба
19:00
Истребители МиГ-31: чем угрожает украинцам этот самолет и каковы его характеристики
19:00
Обзор
Победные новости 553-го дня войны: "хлопок" на аэродроме Пскова и горячий привет от СБУ оккупантам на Запорожье
18:37
OPINION
на фото: Алексей Белошицкий
Страна уважения к закону и порядку или страна беспредела
18:34
Россияне установили баржи для защиты Крымского моста: появились спутниковые снимки
18:31
Обновлено
Орбан заявил, что сохранение жизни украинцев важнее независимости страны. В МИД Украины оветили
18:29
Украинские беженцы в Польше могут рассчитывать на новое пособие. Как получить
18:19
Обзор
Во Пскове уничтожены четыре самолета ИЛ-76: Еспресо разобралось, какие российские аэродромы подверглись "хлопку" во время войны
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV