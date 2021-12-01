Путин намерен добиваться гарантий "нерасширения НАТО на восток"

Об этом он заявил на церемонии вручения доверительных грамот в Кремле.



Президент РФ заявил, что будет "настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих какие-либо продвижения НАТО на восток" в переговорах со странами-членами Альянса.



По словам Путина, Кремлю нужны "именно юридические гарантии, потому что страны НАТО не выполнили взятые на себя устные обязательства".



"Всем известно об устных уверениях, что давались, что НАТО не будет расширяться на восток", - отметил президент РФ.



Также Путин заявил, что на западных границах России растет напряжение из-за расширения военной инфраструктуры НАТО.

25 ноября в Кремле заявили о проведении новых "красных линий", если Украина вступит в НАТО.

На встрече в Риге главы МИД стран НАТО обсудили военную активность РФ на границе Украины.

Владимир Путин заявил, что расценивает появление новейших вооружений в Украине как нарушение "красных линий".