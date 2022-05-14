Путин намерен аннексировать оккупированные территории, чтобы шантажировать Украину применением ядерного оружия, - аналитики из США

Об этом сообщает Институт исследования войны .

Аналитики ISW пришли к выводу, что российский диктатор, вероятно, намерен в ближайшие месяцы присоединить оккупированные украинские территории непосредственно к Российской Федерации.

После этого Путин прямо или косвенно заявит, что российская доктрина, позволяющая использовать ядерное оружие для защиты целостности РФ, распространяется на эти аннексированные территории.

"Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинское контрнаступление по освобождению оккупированных Россией территорий будет продолжаться. Путин может считать, что угроза или использование ядерного оружия восстановит российское сдерживание, после того как его катастрофическое вторжение разрушило обычные возможности РФ для сдерживания", - объяснили в ISW.

Аналитики добавили, что сроки аннексии зависят от того, когда Путин осознает несостоятельность российских войск удержать захваченные территории.

"Российские военные еще не достигли заявленных Путиным территориальных целей в Донецкой и Луганской областях и вряд ли их достигнут. Если Путин поймет свою военную слабость, он, скорее всего, поспешит с аннексией и быстро введет ядерное сдерживание, пытаясь сохранить контроль над украинской территорией, которую сейчас оккупирует Россия", – пояснили в ISW.

Эксперты подчеркнули, что у Украины и ее западных партнеров есть узкое окно возможностей поддержать контрнаступление до того, как кремль объявит об аннексии. "Украина и Запад должны разработать последовательный план реагирования на любую аннексию и угрозу ядерной атаки, которая может последовать за ней. Сейчас жизненно необходима поддержка Запада для немедленного украинского контрнаступления", - утверждают в ISW.

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил про реальный риск ядерной войны.

26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия.

26 апреля в МИДе Китая заявили о недопустимости использования ядерного оружия.

2 мая президент Украины Владимир Зеленский признался, что не уверен полностью , что РФ не использует ядерное оружие.

7 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил , что у Альянса нет данных о переводе российского ядерного арсенала на более высокий уровень готовности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb