English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Путин намерен аннексировать оккупированные территории, чтобы шантажировать Украину применением ядерного оружия, - аналитики из США

Путин намерен аннексировать оккупированные территории, чтобы шантажировать Украину применением ядерного оружия, - аналитики из США

14 мая, 2022 суббота
09:57
война с Россией Путин

Президент России Владимир Путин планирует аннексировать оккупированные территории на Востоке и Юге Украины и угрожать для их "защиты" ядерным оружием

Об этом сообщает Институт исследования войны .

Аналитики ISW пришли к выводу, что российский диктатор, вероятно, намерен в ближайшие месяцы присоединить оккупированные украинские территории непосредственно к Российской Федерации.

После этого Путин прямо или косвенно заявит, что российская доктрина, позволяющая использовать ядерное оружие для защиты целостности РФ, распространяется на эти аннексированные территории.

"Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинское контрнаступление по освобождению оккупированных Россией территорий будет продолжаться. Путин может считать, что угроза или использование ядерного оружия восстановит российское сдерживание, после того как его катастрофическое вторжение разрушило обычные возможности РФ для сдерживания", - объяснили в ISW.

Аналитики добавили, что сроки аннексии зависят от того, когда Путин осознает несостоятельность российских войск удержать захваченные территории.

"Российские военные еще не достигли заявленных Путиным территориальных целей в Донецкой и Луганской областях и вряд ли их достигнут. Если Путин поймет свою военную слабость, он, скорее всего, поспешит с аннексией и быстро введет ядерное сдерживание, пытаясь сохранить контроль над украинской территорией, которую сейчас оккупирует Россия", – пояснили в ISW.

Эксперты подчеркнули, что у Украины и ее западных партнеров есть узкое окно возможностей поддержать контрнаступление до того, как кремль объявит об аннексии. "Украина и Запад должны разработать последовательный план реагирования на любую аннексию и угрозу ядерной атаки, которая может последовать за ней. Сейчас жизненно необходима поддержка Запада для немедленного украинского контрнаступления", - утверждают в ISW.

  • 25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил про реальный риск ядерной войны.
  • 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия.
  • 26 апреля в МИДе Китая заявили о недопустимости использования ядерного оружия.
  • 2 мая президент Украины Владимир Зеленский признался, что не уверен полностью , что РФ не использует ядерное оружие.
  • 7 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил , что у Альянса нет данных о переводе российского ядерного арсенала на более высокий уровень готовности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Владимир Путин
ядерное оружие
русская агрессия
оккупированные территории
Читайте также:
росія солдат
13 мая, 2022 пятница
Украинская разведка подтвердила, что РФ проводит скрытую мобилизацию
путін путлер
11 мая, 2022 среда
Темпы накопления военных резервов России будут расти, - военный эксперт Сунгуровский
Путін
13 мая, 2022 пятница
У Путина рак крови, - The Mirror
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.44
    Покупка 31.44
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.6
    Продажа 33.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
14 мая
10:36
В Запорожской области в результате вражеских обстрелов в некоторых районах отсутствует водоснабжение, электричество и газ
10:26
Когда Еспресо, Прямой и 5-й канал выключили из эфира, в МКИПе ничего не говорили о разжигании вражды, - Лигачева
10:22
Эксклюзив
За Хортицу Запорожье будет рвать каждого оккупанта, - волонтер "Легиона Свободы" Денисов
10:20
Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с Азовстали
09:54
Оккупанты принуждают запорожских фермеров к сотрудничеству
09:52
Эксклюзив
Никто не хочет под санкции, поэтому украденное Россией украинское зерно не покупают, - нардеп Соломчук
09:19
"Специалисты" с каналов Медведчука, работающие на национальном телемарафоне, годами подавали патроны врагу на информационном фронте, - телеведущая Барчук
09:02
Из Покровска во Львов 14 мая отправится эвакуационный поезд
08:48
В небе над Белгородом ночью снова были слышны взрывы
08:35
Россияне разрушили более 50 домов в населенных пунктах Горской и Попаснянской громад
08:29
В ВСУ подтвердили, что тела убитых оккупантов хранятся в вагонах-рефрижераторах в Киевской области
08:06
Эксклюзив
Без Москвы и Белгорода: Харьков начал большое переименование. Но не всем это нравится
08:02
ракета Brimstone
Украина будет применять британские ракеты Brimstone для наземных установок, - военный эксперт Згурец
07:57
Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе
07:33
Украина выиграла битву за Харьков, - Институт исследования войны
07:21
Джен Псаки
Джен Псаки завершила работу в должности спикера Белого дома
06:57
нефть
ЕС не откажется от эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций, - Reuters
06:56
На Донецком и Луганском направлениях отбиты 5 атак врага, уничтожены 5 танков и 5 артиллерийских систем, – Генштаб ВСУ
06:30
В Бородянке установят модульный городок для жителей, которые лишились дома
06:19
Илон Маск
Илон Маск заявил, что ставит соглашение о покупке Twitter на паузу, и обвалил акции соцсети
05:47
Иран
ЕС возобновляет переговоры с Ираном по ядерному соглашению: возможно снятие части санкций
04:50
В Европу прибудут 10,5 тыс. американских военных на ротацию, - Пентагон
04:09
Никакого маникюра и косметических услуг: в Туркменистане задерживают женщин с нарощенными ресницами и ногтями
03:18
Джон Кирби
В Пентагоне предупреждают о возможных перерывах в поставках оружия для Украины
02:38
Евро станет официальной валютой Хорватии
02:32
Президент Финляндии Ниинисте обсудил движение страны в НАТО с Байденом и премьером Швеции Андерссон
01:47
Залужный представил карты с российскими военными преступниками: ВСУ будут запоминать цели, играя в них
01:13
Оккупанты контролируют почти все Рубежное, кроме окрестностей, - Гайдай
00:44
По Мариуполю зарегистрировано уже 850 военных преступлений России, - мэр Бойченко
00:33
подводная лодка
Все субмарины Черноморского флота России вышли из Севастополя в море, - Радио Свобода
2022, пятница
13 мая
23:59
На Донецком и Луганском направлениях 13 мая отбиты 10 атак врага, уничтожены 5 танков, около 20 единиц другой техники и 3 БпЛА
23:38
На Востоке 13 мая ВСУ уничтожили до 130 оккупантов, 5 БМП, 2 танка, 2 дрона и ударили по пункту управления "ДНР"
23:35
Верещук об эвакуации из "Азовстали": "Переговоры сложные, результат может не удовлетворить всех, задача – вытащить наших живыми"
23:12
ВСУ уже деоккупировали 1015 населенных пунктов, - Зеленский
23:00
Правительство выделило более 1 млрд грн на нужды разведки Минобороны
22:34
Аналитика
Армия России не может проводить наступательные действия, которые планировали в начале войны против Украины. Колонка Сергея Згурца
22:32
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 13 мая
22:29
Украина до конца мая получит более 350 тыс. тонн горючего, - министр экономики Свириденко
22:15
Героизм Украины приведет к победе, защитит остальную Европу от Путина и обусловит его уход от власти, - экс-премьер России Касьянов
21:51
Артиллерия "срывает" наступление россиян. Большинство американских гаубиц M777 уже на передовой, – Пентагон
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV