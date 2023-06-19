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OPINION

Путин находится в параллельной реальности и не контролирует ход вымышленной им "спецоперации"

Дмитрий Снегирев
19 июня, 2023 понедельник
08:03
Мнение

На днях на Санкт-Петербургском международном форуме Путин заявил, что Россия может наносить удары по авиабазам за пределами Украины, если там будут базироваться истребители F-16, которые будут использоваться в войне

По словам российского диктатора, "НАТО, конечно, вовлекается в войну в Украине", потому что продолжает помогать Украине военной техникой, а сейчас "рассматривается вариант поставки самолетов". По его убеждению, это "серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт".

В этом контексте становится понятно недавнее заявление Путина о том, что в случае Третьей мировой войны не будет победителей. Оно рассчитано исключительно на внутреннего потребителя – российских граждан.

Напомню, что и премьер-министр Британии и представители администрации США неоднократно заявляли о поддержке Украины, пока она не победит.

Ни о какой Третьей мировой войне речь не идет. Речь идет о непосредственном военном вторжении РФ на территорию Украины.

Финансовая помощь, которую кроме военно-технической оказывают Украине страны Запада, ставит крест на планах Кремля относительно дальнейших захватнических действий на территории Украины.

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Запад выразил свою позицию по поддержке нашей страны. Ни о какой усталости не говорится. Ярким подтверждением является предоставление очередного транша военно-технической помощи со стороны США на сумму 350 млн и, соответственно, со стороны Великобритании — на сумму примерно 110 млн долларов. Речь идет о тех компонентах военно-технического сотрудничества, которые необходимы ВСУ. А это снаряды, системы ПВО и бронетехника. То есть потребности ВСУ учитываются в режиме онлайн.

По моему мнению, заявлениями об отсутствии победителей в Третьей мировой войне Путин пытается играть в свою любимую игру — искусственное повышение ставок по так называемым красным линиям.

Он находится в параллельной реальности, когда говорит, что Москва в ответ на нарушение так называемых красных линий  нанесла удары по главному управлению Министерства обороны. Это, по меньшей мере, вызывает непонимание вообще характера информации, предоставляемой российскому диктатору. То есть, последние заявления Путина еще раз наглядно подчеркнули, что он абсолютно не контролирует само течение так называемой спецоперации, более того — фактически самоустранился, прекрасно понимая дальнейшие последствия. А это контрнаступление ВСУ и, соответственно, рост протестных настроений внутри самой РФ.

Стоит обратить внимание и на противоречивое заявление российского диктатора о целях нападения России на Украину: они у него одновременно и меняются, и не меняются. .

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Примечательно, что вопрос демилитаризации Украины, по мнению Путина, продолжает стоять "в практическом плане".

В свою очередь пресс-секретарь российского диктатора Песков отметил, что задача страны-агрессора по мифической "демилитаризации" Украины якобы уже во многом выполнена. Он также заявил, что страны НАТО под руководством США якобы все больше влезают  в "конфликт", то есть в защиту Украины от захватнической войны РФ.

Много вопросов относительно адекватности заявлений Путина о создании так называемой санитарной зоны на территории Украины, если на территорию РФ будет продолжать что-либо прилетать.

Это территории, которые делают невозможным обстрел с территории РФ. Но поговорим о том, что подобные тезисы вызывают легкую иронию. Момент использования БПЛА для нанесения ударов по военным объектам на территории РФ, в частности по аэродрому Энгельс. Он расположен от украинской границы на расстоянии 650 км. Кстати, это расстояние тождественно расстоянию до Москвы.

В настоящее время на вооружении в ВСУ есть беспилотники с дальностью поражения более тысячи километров.

Поэтому вопрос к российскому диктатору — куда вы будете отодвигать так называемую санитарную зону, если дальность поражения украинских беспилотников составляет тысячу км? И главное — насколько реалистичны подобные сценарии, учитывая последние сообщения прямо с линии боевого столкновения. Следует говорить, что РФ не могут прикрыть даже собственные территории. Последние события на территории Белгородской области наглядно показывают полный хаос и несостоятельность российской стороны эффективно противодействовать собственно внешнему фактору.

Напомним, Путин пригрозил применением зарядов с обедненным ураном в Украине и заявил, что Запад должен прекратить помогать Украине защищаться от оккупантов-россиян.

Специально для Еспресо

Об авторе. Дмитрий Снегирев, обозреватель Еспресо

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ядерное оружие
Война с Россией
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