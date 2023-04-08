Путин находится в "капсуле" и "папочки" являются единственным источником информации, - Фейгин

Об этом заявил российский оппозиционер Марк Фейгин в эфире Еспресо.

"О Путине – он безусловно параноик, на него это может произвести впечатление. Мы об этом говорили, ссылаясь на слухи, информацию, или какие-то косвенные данные, например, о том, что Путин не сидит в тех местах, где включен свет. В Кремле часто горит свет и штандарт президентский поднят. Этот беглец Каракулов, давший интервью "Досье" офицер ФСО, который занимался связью и обеспечением всего, что с этим связано, заявил, что Путин действительно может оставаться в Сочи (три одинаковых кабинета построены – в Сочи, на Валдае и в Кремле), там проходят протокольные съемки, какие-то встречи, а никто не знает, где он", - сказал он.

Оппозиционер подчеркнул, что специально самолет вылетает пустой в Москву, чтобы все считали, что он перелетел в Москву и кортеж тоже – до такой степени параноидальности доходит.

"Кто-то скажет: он это для отвода глаз делает, якобы работает много. А кто-то, что просто боится: самолет подстрелят, а он в Сочи сидит, ничего и не произошло. Многие факторы, возможно мелкие, дают представление о том, как Путин взаимодействует с окружением. Вся эта бункерная изоляционно-карантинная система доказывает, что он только из "папочек" и берет информацию. Каракулов сказал, что Путин Интернет не смотрит, нет у него Интернета, а телевизор ему вешают везде, куда бы он ни приехал. Телевизор был обязательно - с тремя, кажется, каналами. То есть телевизор он смотрит. Естественно, этот человек находится в капсуле, как в целлофане, и "папочки" - единственный источник информации", - подытожил Фейгин.