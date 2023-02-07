Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Весь мир знает, что в ближайшее время Украина получит бронетехнику, вооружение и боеприпасы. Очевидно, что все оборудование будет перемещаться в основном по железнодорожным путям. Это заставляет предположить, что на этот раз вражеским ракетным обстрелам подвергнутся наши железнодорожные узлы, мосты через Днепр, по которым будут двигаться эшелоны с важной и крайне необходимой для ВСУ техникой. В путинской армии сейчас происходит накопление ракет и других ресурсов, чтобы максимально уплотнить ракетные обстрелы в то время, когда будет происходить перемещение вооружения и военной техники для Украины", - считает Селезнев.

Военный эксперт также добавил, что атаки на энергетические объекты Украины не привели к желаемому для Путина результату.

"Не произошло новой волны массовой эмиграции за пределы Украины. Украинцы приспособились к новым реалиям. Скорее всего, путинские ракеты будут направлены именно на объекты железнодорожной инфраструктуры, мосты, переправы. Путин накапливает ресурсы, чтобы в день "Ч" нанести мощный, массированный ракетный удар. Путин будет пытаться остановить поставки технической помощи от западных партнеров, - отметил Селезнев.