Путин накапливает ракеты, чтобы ударами по мостам и железной дороге поразить эшелоны с переданным Украине оружием, - военный эксперт Селезнев
Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев предположил, что вражеским ракетным обстрелам будут подвергаться железнодорожные узлы, мосты через Днепр, по которым будут двигаться эшелоны с важной и крайне нужной ВСУ техникой
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Весь мир знает, что в ближайшее время Украина получит бронетехнику, вооружение и боеприпасы. Очевидно, что все оборудование будет перемещаться в основном по железнодорожным путям. Это заставляет предположить, что на этот раз вражеским ракетным обстрелам подвергнутся наши железнодорожные узлы, мосты через Днепр, по которым будут двигаться эшелоны с важной и крайне необходимой для ВСУ техникой. В путинской армии сейчас происходит накопление ракет и других ресурсов, чтобы максимально уплотнить ракетные обстрелы в то время, когда будет происходить перемещение вооружения и военной техники для Украины", - считает Селезнев.
Военный эксперт также добавил, что атаки на энергетические объекты Украины не привели к желаемому для Путина результату.
"Не произошло новой волны массовой эмиграции за пределы Украины. Украинцы приспособились к новым реалиям. Скорее всего, путинские ракеты будут направлены именно на объекты железнодорожной инфраструктуры, мосты, переправы. Путин накапливает ресурсы, чтобы в день "Ч" нанести мощный, массированный ракетный удар. Путин будет пытаться остановить поставки технической помощи от западных партнеров, - отметил Селезнев.
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