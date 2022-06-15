Об этом сообщает Медуза со ссылкой на указ президента РФ.

В указе о награждении, опубликованном 15 июня, сказано, что орден упомянутый полк получил "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите государственных интересов".

В то же время издание Медуза отмечает, что 239-й танковый полк фигурировал в расследовании журналистов преступлений российских военных, совершенных в Богдановке к востоку от Киева. Это село около трех недель находилось под контролем россиян, и за это время там произошло по меньшей мере три убийства и два изнасилования.

15 июня руководитель Офиса генпрокурора Украины Венедиктова и прокурор Гаагского суда осмотрели места военных преступлений РФ в Харькове.

15 мая Карим Хан сообщил, что для расследования военных преступлений России в Украину приедут 42 следователя Международного уголовного суда.

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