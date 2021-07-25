Путин наградил орденом своего кассира Ковальчука
Президент России Владимир Путин наградил миллиардера Юрия Ковальчука орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
Награжден Ковальчук "за большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Республике Крым", говорится в указе Путина № 434 за 25 июля 2021, передает Еспресо.TV.
Документ размещен по ссылке .
Юрий Валентинович Ковальчука в нем назван "общественным деятелем".
Справка
На оккупированном россиянами украинском полуострове Крым Ковальчук владеет украденным после аннексии производством вин под торговыми марками "Массандра" и "Новый свет", а также рядом туристических объектов.
Его тесное знакомство с Путиным началось в 1991 году в городском совете Санкт-Петербурга. Тогда Путин занимался там иностранными инвестициями, а Ковальчук - совместными предприятиями.
В1996 году они вместе основали дачный кооператив "Озеро".
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Сейчас Юрий Ковальчук владеет главными "семейными" активами клана Владимира Путина - банком "Россия" и "Национальной медиа-группой", контролирующей основные телевизионные каналы и газеты РФ.
По приблизительным подсчетам его состояние равно $2-3 млрд, но речь идет только об известной части бизнес-империи Ковальчука.
Находится под международными санкциями.
В американских правительственных документах проходит как "личный кассир" Путина.
По инсайдерским данным, имеет определяющее влияние на решения российского правителя (включая методы лечения).
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