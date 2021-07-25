Путин наградил орденом своего кассира Ковальчука

Награжден Ковальчук "за большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Республике Крым", говорится в указе Путина № 434 за 25 июля 2021, передает Еспресо.TV.



Документ размещен по ссылке .







Юрий Валентинович Ковальчука в нем назван "общественным деятелем".



Справка



На оккупированном россиянами украинском полуострове Крым Ковальчук владеет украденным после аннексии производством вин под торговыми марками "Массандра" и "Новый свет", а также рядом туристических объектов.



Его тесное знакомство с Путиным началось в 1991 году в городском совете Санкт-Петербурга. Тогда Путин занимался там иностранными инвестициями, а Ковальчук - совместными предприятиями.



В1996 году они вместе основали дачный кооператив "Озеро".



Читайте также: Вооруженные люди лишили экс-жену Ротенберга виллы во Франции



Сейчас Юрий Ковальчук владеет главными "семейными" активами клана Владимира Путина - банком "Россия" и "Национальной медиа-группой", контролирующей основные телевизионные каналы и газеты РФ.



По приблизительным подсчетам его состояние равно $2-3 млрд, но речь идет только об известной части бизнес-империи Ковальчука.



Находится под международными санкциями.



В американских правительственных документах проходит как "личный кассир" Путина.



По инсайдерским данным, имеет определяющее влияние на решения российского правителя (включая методы лечения).



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb