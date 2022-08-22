Путин наградил Дугину орденом "За мужество"

Об этом сообщается в указе Путина на сайте Кремля.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессиональной обязанности, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну - корреспондента непубличного акционерного общества "Царьград медиа", город Москва (посмертно)", - говорится в нем.

Справка: 29-летняя Дарья Дугина (псевдо - Платонова) распространяла "философские" идеи отца.

Делала обзоры для пропагандистского российского медиа "Федеральное агенство новостей" (ФАН) владельца ПИК Вагнера Евгения Пригожина, телеканала "Царьград" православного олигарха Константина Малофеева, Russia Today и других подобных ресурсов. Вела свой авторский телеграмм-канал. Называла войну с Украиной "лучшими", что только возможно. Недавно побывала в оккупированной части украинского Юга, в частности, на Азовстали в Мариупорле, а также в Бердянске и Мелитополе, после чего давала рекомендации относительно того, какую политику там следует проводить.

Также она распространяла фейки о защитниках Украины. Утверждала, что население Запада Украины это якобы не украинцы. Призвала к расправе над пленными азовцами. Находилась под международными санкциями. Считала современное Запад "фашистским" и "тоталитарным".

Взрыв авто Дарьи Дугиной произошел в 21:35 в субботу, 20 августа. 21 августа следственный комитет России подтвердил, что в взорвавшемся и загоревшемся на подмосковном Можайском шоссе автомобиле находилась Дугина. По версии российской спецслужбы, исполнительница убийства – 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая въехала в Россию в июне вместе с 12-летней дочерью.

В "Азове" отмечают, что женщина, имя и военное удостоверение которой ФСБ опубликовала в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к нему.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb