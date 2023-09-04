Путин наградил 24-летнюю дочь Кадырова медалью "за многолетнюю творческую деятельность"

Об этом пишет "Медуза".

Согласно документам, Айшат и еще несколько человек получили награды за "заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность".

Отмечается, что Айшат Кадырова с октября 2021 года занимает должность министра культуры Чечни. До этого она год проработала в должности первого заместителя главы чеченского минкульта. До должности в правительстве, Кадырова три года руководила домом исламской моды Firdaws.