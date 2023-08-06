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Путин надеется "переждать" и Украину, и ЕС и США, - Яценюк

6 августа, 2023 воскресенье
21:32
Война с Россией

Президент России Владимир Путин развязал следующий этап агрессии – войну на истощение. Он ждет ослабления поддержки Украины от западных стран

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава КБФ Арсений Яценюк в интервью Times Radio.

По его словам, Путин ожидает, что в Белом доме может оказаться кто-то новый "и это якобы может помешать возможностям Украины защитить себя".

"Однако я убежден, что западный мир и свободный мир будут держаться своих основ. А эти основы – это ценности свободы и независимости. Это ценности мира и мирового порядка", – подчеркнул Яценюк.

Он также отметил, что ему сложно представить, какие республиканцы могли бы прогнуться под давлением России. Ведь тогда, по словам Яценюка, Соединенные Штаты потеряют свою роль лидера мировой демократии.

"Эта война касается не только Украины. Я хочу очень четко сказать – Путин развязал войну против демократии, против западных ценностей, против свобод и, собственно, – против человечества. И нам нужно объединить наши усилия, чтобы победить в этой праведной борьбе за будущее человечества", - добавил Яценюк.

  • 4 августа сообщалось, что чиновники США и стран Европы обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин может дотянуть войну до президентских выборов в США в 2024 году.
Новости
Украина
Арсений Яценюк
Владимир Путин
Европа
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помощь Украине
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