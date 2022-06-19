Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на канцлера Германии Олаф Шольца.

"Путин, очевидно, надеется, что все станет на свои места, как только он завоюет достаточно земли, и международное сообщество вернется в обычный режим. Это иллюзия", - сказал Шольц.

Олаф Шольц заявил, что G7 на предстоящем саммите даст понять, что Украина может рассчитывать на нужную поддержку "так долго, как это необходимо". Лидеры обсудят долгосрочные перспективы нашей страны.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы хотим убедиться, что расчеты президента России не сработали", - добавил канцлер.

17 июня канцлер Германии заявил, что говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в условиях войны в Украине "абсолютно необходимо".

8 июня в белом доме сообщили, что президент США Джозеф Байден планирует посетить встречу представителей стран Большой семерки и НАТО, которые должны пройти в конце июня этого года.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что российский диктатор Владимир Путин сделал ставку на усталость Запада от войны РФ с Украиной.

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