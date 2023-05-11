Путин начинал войну в Украине в количестве 200 тыс. солдат, а сейчас 360 тыс. россиян принимают участие в боевых действиях, - полковник ВСУ Селезнев
Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что дополнительные силы и резервы со стороны РФ не изменят ситуацию на поле боя
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Путин грезит тем, что сможет поставить в ряды российского войска 400 тыс. солдат путем призыва резервистов на собрание. Эта прослойка российского общества может быть привлечена к участию в так называемой спецоперации. Также россияне обращают внимание на гастарбайтеров, приезжающих из стран Средней Азии. Россияне считают, что они смогут стать основой для формирования того же 400 тыс. войска", - отметил Селезнев.
Полковник ВСУ также добавил, что россияне пытаются собрать какое-то количество личного состава с оккупированных территорий Украины и отправить их в мясорубку войны.
"Но на фоне мобилизационных планов российской оккупационной армии есть еще планы украинской армии по контрнаступлению. Сомневаюсь, что россияне смогут набрать необходимое количество личного состава. Кстати, начинал Путин так называемую спецоперацию количеством 200 тыс. солдат, а сейчас 360 тыс. российских воинов". участвуют в боевых действиях. И эффективность от дважды увеличенной армии не слишком высока. Дополнительные силы и резервы вряд ли кардинально изменят ситуацию на поле боя", - подчеркнул Селезнев.
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