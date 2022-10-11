Об этом пишет в телеграмме российский оппозиционер, бизнесмен и общественный деятель Леонид Незвзлин.

Он отмечает, что Путин начал свой путь в 2000 году с оплаченного Москвой похода Басаева на Дагестан и взрыва домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. После чего – Вторая Чеченская война, подлог выборов. Тогда "семья" Ельцина достигла цели: Путин стал "президентом" РФ. Сразу нелегитимно.

За 22 года он превратил государство в мафию, разбогател на ворованных у русских деньгах, построил тоталитарный режим, погряз в войнах, убийствах, рейдерстве, коррупции, грабежах, спецоперациях в стране и за рубежом. Апогеем его преступной деятельности стала война с Украиной.

Но что-то пошло не так. Теперь ему понадобились новые "террористы-басаевы" и "новые взрывы домов".

На этот раз ему не нужны деньги и бандиты "семьи" Ельцина, у него есть свои. Он заказывает по традиции новый "теракт", на этот раз – на символическом Крымском мосту, и после его осуществления с новой силой разворачивает "специальную военную операцию" по уничтожению народа и инфраструктуры свободной и независимой Украины.

"Еще вчера я был уверен, что взрыв моста – блестящая операция украинских спецслужб. Теперь понимаю, что она была проведена, как и предыдущие "профессиональные" операции троечников из ФСБ – как, например, отравление Навального, Кара-Мурзы и др. Уши исполнителей торчат во все стороны", - говорится в сообщении.

Мафиозный режим, "по-сталински" подавивший репрессиями огромную страну, теперь воюет "по-гитлеровски" со всем свободным миром и имеет при этом огромный запас тактического и стратегического ядерного вооружения. Режим, который, чтобы сохранить свою жизнь и власть, ни перед чем уже не остановится. Потому что поражение – это его смерть, конец.

Далее автор отмечает, что остановить террор Путина можно только уничтожив террориста:

"Я не имею в виду ликвидацию именно и только Путина как физическое лицо. Речь идет о ликвидации мафиозных властей РФ. Теперь это не только Путин, это вся "партия войны", силовая хунта, преступная группировка, связанная общими страхами и общими целями". По Украине должен стать весь цивилизованный западный мир, во главе с США. И чем скорее, тем больше шансов победить врага всего человечества".

Леонид Невзлин – российский предприниматель и общественный деятель. Бизнес-партнер и соратник Михаила Ходорковского. Приговорен в России к пожизненному заключению. В настоящее время проживает в Израиле.

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