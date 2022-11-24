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OPINION

Путин начинает новую газовую войну

Сергей Фурса
24 ноября, 2022 четверг
14:02
Мнение

Газпром во время холодов начинает газовую войну с Украиной. Потому что Газпром снова принялся за свое любимое дело

Газпром перешел к новому этапу шантажа.

Вы забыли, что Газпром во время холодов начинает газовую войну с Украиной? Тогда вспоминайте. Потому что Газпром снова принялся за свое любимое дело. И снова это не об экономике. А о чем?

Новый этап коварного шантажа Путина. Сейчас он пугает, что остановит транзит газа по территории Украины. И для этого начал нытье, что Украина ворует газ.

Что дальше? Далее Путин думает, что Украина наконец-то испугается замерзнуть, что в Европе у всех случится сердечный приступ, и все согласятся на его план заморозки войны до лучших времен. Ибо это нытье – логическое начало для остановки транзита под предлогом кражи. И Путин думает, что теперь точно испугает украинцев. Да и добьет европейцев, которые вот-вот замерзнут, но еще держатся в результате слабого транзита через Украину.

Путин думает, что Украина наконец-то испугается замерзнуть, что в Европе у всех случится сердечный приступ, и все согласятся на его план заморозки войны до лучших времен. Ибо это нытье – логическое начало для остановки транзита под предлогом кражи

Почему он так думает? Потому что для Украины транзит газа плюс для функционирования газотранспортной системы и это позволяет более эффективно доставлять газ к потребителю. Путин дождался морозов и решил вытащить эту новую карту. В дополнение к обстрелам энергетической инфраструктуры. Что требует большего использования газа. Также это усложнит импорт газа, потому что потребует физического перетока голубого топлива.

Плюс остановка транзита должна повлиять на цены на газ в Европе. Которые в последнее время не слушаются Путина и отказываются расти. А здесь новая порция проблем – новый потенциал роста цены. И Путин надеется, что рост произойдет даже несмотря на теплую погоду в Европе и заполнение хранилища. Что сделает импорт газа для Украины более дорогим. А проблемы у европейцев больше. И тогда они уже точно выйдут на тарифные майданы. И приведут к власти друзей Путина, тех, кто мечется по миру и предлагает мирные соглашения "для Путина", но пока их никто не принимает и все посылают.

Украина и Молдова вместе выступили против шантажа Газпрома. Недавно заработал виртуальный реверс на границе Молдова-Украина, когда физические объемы могут отличаться от коммерческих из-за взаимозачета встречных потоков. Как давно уже сделано на границе ЕС и Украины

Вдобавок, Украина и Молдова вместе выступили против шантажа Газпрома. Недавно заработал виртуальный реверс на границе Молдова-Украина, когда физические объемы могут отличаться от коммерческих из-за взаимозачета встречных потоков. Как давно уже сделано на границе ЕС и Украины. И чем дальше, тем давление на Молдову будет менее эффективно. А давить Путину надо, потому что там безобразие, реформы и проевропейское правительство.

Путин без ракет хочет усугубить ситуацию в украинской энергетике. Вполне ожидаемо, кстати

Короче говоря, все сошлось. И, конечно, главный удар будет по Украине. Как обычно.

Таким образом, Путин без ракет хочет усугубить ситуацию в украинской энергетике. Вполне ожидаемо, кстати. Потому что в Украине давно удивлялись, что хоть какой-то транзит сейчас идет. Логично, что Путин хранил его, чтобы остановить в критический момент. И осенью начал удары по украинской энергетике. И сейчас грозится остановить транзит. Потому что стало холодно.

Может ли он усугубить ситуацию? Может быть. Поможет ли это ему склонить Украину к капитуляции. Нет, не поможет. Разрушит ли это нашу газотранспортную систему? Нет, не разрушит. Просто сделает жизнь газовиков менее комфортной. Но пока не до уровня электриков.

Зима будет длинная, черная и некомфортная. Но весна придет.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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