Путин начал встречу с Ким Чен Ыном на космодроме в России
В среду, 13 сентября, северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин начали свою встречу на космодроме "Восточный"
Об этом пишет BBC со ссылкой на СМИ.
Отмечается, что Ким Чен Ын прибыл на своем бронепоезде на российский космодром "Восточный", где уже началась его встреча с Владимиром Путиным.
Агентство Интерфакс отмечает, что Путин и Ким осмотрят несколько объектов космодрома, а затем уже проведут переговоры.
"США считают, что Путин и Ким намерены обсудить, прежде всего, поставки боеприпасов из Северной Кореи для российской армии. В ответ, как считают американцы, Ким хочет получить от России продовольственную помощь и некоторые военные технологии", - говорится в сообщении.
Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".
В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.
В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.
18 августа стало известно , что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.
4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.
Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.
В понедельник, 11 сентября, стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина в РФ "в ближайшие дни".
Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ина прибыл в РФ. Ожидается, что диктатор из КНДР встретится во российском Владивостоке с Владимиром Путиным.
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