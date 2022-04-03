Путин начал против Запада Четвертую мировую войну. Украина становится лидером свободного мира, - Пионтковский

Публицист рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"Надо быть "благодарными" западным лидерам за то, что под гигантским давлением и собственного общества, и экспертов, как из Украины, так из России, они поняли, что это за война. Что эта война объявлена им – Западу. Украина сейчас жизнями своих воинов героически защищает не только свою независимость, но и свободный мир, Запад, его ценности", – отметил Пионтковский.



Политолог добавил, что мы привыкли к выражению "лидер свободного мира" и считаем этим лидером человека, сидящего в кресле в Овальном кабинете Белого дома в США.



"Это кресло в Белом доме минимум 12 лет пустое. Ни Барак Обама, ни тем более Дональд Трамп, и, к сожалению, полностью не Джо Байден – не были лидерами свободного мира. Сейчас коллективным лидером свободного мира становится Украина. Вот это Запад начинает понимать. Как они могут рассуждать о будущем мира, если они до сих пор в плену путинского шантажа?" - заметил Андрей Пионтковский.



Публицист привел в пример пресс-конференцию Йенса Столтенберга на Саммите НАТО, который 10 минут нервно дергался из стороны в сторону и повторял, как заклинание, одну и ту же фразу: "Наша самая главная задача - не допустить эскалации конфликта. Ни в коем случае не вступать в прямое военное столкновение с Россией, чтобы не спровоцировать Третью мировую войну".



"Западные лидеры не понимают, что в случае поражения Украины на следующий день Путин подойдет к границам с Балтийскими странами и повторит свою фразу "Собирайте свои пожитки и убирайтесь отсюда". Уже эта война им объявлена. Однако не Третья, а Четвертая мировая война. Ведь Третьей была холодная война, которую Советский Союз проиграл. И Путин, как Гитлер, начавший Вторую мировую, чтобы взять реванш за Первую, Путин начал Четвертую мировую войну, чтобы взять реванш за поражение в Третьей", - подчеркнул Пионтковский.

Напомним, журналист Виталий Портников считает, что материалы о войне России против Украины, зверства россиян убеждают Запад, особенно простых граждан, а не только политиков, что путинский режим должен быть уничтожен.

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Великобритании 2005-2010 гг. дипломат Игорь Харченко считает, что убийства гражданского населения, которые Россия совершила в Буче, являются преступлениями против человечности.

А генерал-майор СБУ Виктор Ягун убежден, что смена фамилии Путин на Патрушев, Бортников или еще какую-то ничего не меняет.