Путин начал политику газового шантажа Европы, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент России Владимир Путин использует цены на газ как оружие
Об этом Кулеба заявил в интервью Польскому институту иностранных дел.
По его словам, Россия использовала свою монополию на поставки газа в Европу и прибегла к откровенному шантажу.
"Сегодня все в Европе чувствуют, как Газпром использует свою монополию на поставки топлива в ЕС. Цены на газ взлетели до рекордных максимумов, Путин явно с нетерпением ждал этого и начал политику газового шантажа - он уже оказывает давление на Брюссель по ускорению сертификациии "Северного потока-2", - сказал Кулеба.
Он напомнил, что Украина давно предупреждала, что Россия при случае использует газ как оружие.
"Администрация США разделяет нашу оценку того, что "Северный поток-2" является "плохой сделкой", которая угрожает энергетической безопасности значительной части евроатлантического сообщества", - отметил Кулеба.
- Напомним, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сознательно спровоцировала энергетический кризис в Европе, пользуясь своими возможностями поставщика газа.
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