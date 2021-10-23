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Путин начал политику газового шантажа Европы, - Кулеба

23 октября, 2021 суббота
19:17
Экономика Газпром

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент России Владимир Путин использует цены на газ как оружие

Об этом Кулеба заявил в интервью Польскому институту иностранных дел.

По его словам, Россия использовала свою монополию на поставки газа в Европу и прибегла к откровенному шантажу.

"Сегодня все в Европе чувствуют, как Газпром использует свою монополию на поставки топлива в ЕС. Цены на газ взлетели до рекордных максимумов, Путин явно с нетерпением ждал этого и начал политику газового шантажа - он уже оказывает давление на Брюссель по ускорению сертификациии "Северного потока-2", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что Украина давно предупреждала, что Россия при случае использует газ как оружие.

"Администрация США разделяет нашу оценку того, что "Северный поток-2" является "плохой сделкой", которая угрожает энергетической безопасности значительной части евроатлантического сообщества", - отметил Кулеба.

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газ
Владимир Путин
Евросоюз
Дмитрий Кулеба
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