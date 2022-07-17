Путин начал готовить дочь стать его преемницей, – советник министра МВД Денисенко
Советник министра МВД Вадим Денисенко рассказал, что впервые в истории Владимир Путин вывел свою дочь Екатерину Тихонову в большую политику
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Заседание Совбеза России ничего не изменило для Украины. Человека, провалившего импортозамещение в РФ поставили вице-премьером, который будет отвечать за оборонно-промышленный комплекс. Человека, провалившего обновление оборонно-промышленного комплекса - поставили руководить "Роскосмос". Есть интересный момент , впервые в истории Владимир Путин вывел свою дочь Екатерину Тихонову в большую политику, он не сделал ее чиновницей, он сделал ее сопредседателем координационного совета по импортозамещению Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Не исключено, что Путин начинает задумываться, чтобы дочь стала его преемницей", - подчеркнул Денисенко.
- Политолог, публицист Андрей Пионтковский считает, что сигналом к последней борьбе в окружении Путина будет освобождение Херсона
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.98
Покупка 35.98Продажа 36.8
-
EUR
Покупка 35.79Продажа 36.85
- Актуальное
- Важное