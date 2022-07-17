Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Заседание Совбеза России ничего не изменило для Украины. Человека, провалившего импортозамещение в РФ поставили вице-премьером, который будет отвечать за оборонно-промышленный комплекс. Человека, провалившего обновление оборонно-промышленного комплекса - поставили руководить "Роскосмос". Есть интересный момент , впервые в истории Владимир Путин вывел свою дочь Екатерину Тихонову в большую политику, он не сделал ее чиновницей, он сделал ее сопредседателем координационного совета по импортозамещению Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Не исключено, что Путин начинает задумываться, чтобы дочь стала его преемницей", - подчеркнул Денисенко.

Политолог, публицист Андрей Пионтковский считает, что сигналом к последней борьбе в окружении Путина будет освобождение Херсона

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