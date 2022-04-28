Путин начал энергетическую войну против Европейского Союза, - Климкин

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Путин начал бандитский подход по отношению к Болгарии и Польше, он там закрыл газ. Они, конечно, не платят в российских "тугриках" и сейчас Еврокомиссия готовит жесткий ответ - это хорошо. Чтобы Путин не мог шантажировать отдельные страны ЕС. Что меня радует, что в конце концов газ – это уже не оружие, а рычаг. Россия уже точно и навсегда не может считаться надежным поставщиком. Сказки закончились. Началась суровая реальность. Не нужно нам рассказывать о потоках. Теперь нужно понимать, что Путин начал еще энергетическую войну, гибридную, но прямую и против ЕС. Так что война ведется", - заметил Климкин.



По его словам, как Путин говорит, что он ведет войну с США, с Западом, так он прямо ведет газовую войну.



"Сейчас они уже начали упрекать Болгарию и Польшу - страны ЕС. Это то, чего стоят слова и чего стоит позиция Кремля. Теперь ЕС понятно это хорошо", - подчеркнул Климкин.



Также он добавил, что сейчас наша задача номер один – получить эмбарго на газ и нефть из РФ.



"Путин вообще деньги не считает, он считает что это для бухгалтеров. А он, будто бы, занимается геополитикой. В России заморозили резервы Центробанка (из-за санкций, - ред.), но есть и плохая новость после хорошей. Она заключается в том, что цены на энергоносители растут, они получают больше за нефть, получают больше за газ, поэтому задача - получить хотя бы частичное, но на самом деле полное эмбарго на нефть - это наша задача на сегодня номер один, чтобы ограничить поток средств. чтобы Путин понял, что без того, чтоб он реально начал отход от Украины, все будет закрыто, вентили закрываются", - подытожил Климкин.



