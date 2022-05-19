Путин набирает молодых офицеров вместо профнепригодных старых генералов - полковник СБУ Костенко

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Полковник СБУ отметил, что изменения в командовании российскими войсками происходят благодаря нашим защитникам.



"Старые генералы РФ, выросшие на коррупции и получившие звания за кумовство или за деньги, шли сюда на быструю войну. А когда столкнулись с настоящей войной, стало понятно, что они профнепригодны. Они решили взять на себя большую ответственность, заработать кучу денег и потом рассчитывали, что будут на пенсии жить где-нибудь в Европе", – отметил полковник.



Роман Костенко заметил, что в результате генералы поняли, что происходит и не захотели окончательно пачкаться, рассчитывая на благоразумие, что все-таки до конца они не пойдут.



"Путин это тоже понимает и поэтому набирает молодых офицеров, которым предлагает хорошее будущее. Он ставит им задачу, проявляет высокое доверие и, соответственно, получает результат, на который рассчитывает, чтобы они были более кровожадными и более точными в выполнении задания" - пояснил полковник СБУ.

Костенко подытожил, что таким образом старых российских генералов убрали из-за неэффективности, чтобы показать молодым, как не нужно делать.

По данным разведки США известно, что с начала широкомасштабного вторжения с 24 февраля в Украине ликвидировано около 10 российских генералов.

Разведка Министерства обороны Великобритании сообщает, что российское командование отстраняет от управления генералов, руководивших войной против Украины.

Кремль чистит свой генералитет. Колонка Сергея Згурца.

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