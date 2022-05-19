Путин набирает молодых офицеров вместо профнепригодных старых генералов - полковник СБУ Костенко
Роман Костенко, полковник СБУ отметил, что смена военного руководства российской армии понятна потому, что старые генералы показали свою неэффективность и не были готовы к настоящей войне
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Полковник СБУ отметил, что изменения в командовании российскими войсками происходят благодаря нашим защитникам.
"Старые генералы РФ, выросшие на коррупции и получившие звания за кумовство или за деньги, шли сюда на быструю войну. А когда столкнулись с настоящей войной, стало понятно, что они профнепригодны. Они решили взять на себя большую ответственность, заработать кучу денег и потом рассчитывали, что будут на пенсии жить где-нибудь в Европе", – отметил полковник.
Роман Костенко заметил, что в результате генералы поняли, что происходит и не захотели окончательно пачкаться, рассчитывая на благоразумие, что все-таки до конца они не пойдут.
"Путин это тоже понимает и поэтому набирает молодых офицеров, которым предлагает хорошее будущее. Он ставит им задачу, проявляет высокое доверие и, соответственно, получает результат, на который рассчитывает, чтобы они были более кровожадными и более точными в выполнении задания" - пояснил полковник СБУ.
Костенко подытожил, что таким образом старых российских генералов убрали из-за неэффективности, чтобы показать молодым, как не нужно делать.
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