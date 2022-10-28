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OPINION

Путин на Валдае. Обиженный убийца

Игорь Гулик
28 октября, 2022 пятница
20:08
Мнение

Кремлевский дед говорил о ликвидации генерала Сулеймани с такой обидой, как это делает серийный убийца, которому вдруг отказали в монополии на убийства

Когда-то российский политолог Владимир Пастухов, описывая разгон первых мирных демонстраций против путинского режима написал, что полицейский беспредел был "насилием ради насилия, насилием самоцелью, насилием – заместительной терапией, вытесняющей страх из подсознания и компенсирующей его агрессией. Закона – диктатуры джунглей. То есть закон зоны".

В речи Путина на Валдае сформулированы концептуальные основы этого "закона зоны". Я не буду останавливаться подробно на всех безумных фразах кремлевского руководителя, остановлюсь только на одном штришке, характеризующем преступное подсознательное Путина.

Он вдруг упомянул об иранском генерале Касеме Сулеймане. И хотя американские спецслужбы ликвидировали одного из глав террористического режима Ирана два года назад, при президентстве Трампа, Путину выдалось это путешествие в прошлое актуальным. "Взяли Сулеймани, убили иранского генерала, можно было сколь угодно относиться к Сулеймани как угодно, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали так, мы убили, что это такое вообще, мы где живем?".

Ну, во-первых, Трамп тогда действительно признал, что Сулейман был уничтожен по его приказу. Во-вторых, Путин оборвал логическую цепочку, не вспомнив, что 25 октября в Иране ликвидировали полковника Корпуса стражей Исламской революции Молашахи и командира организации "Басидж" Джавада Киха. Если сложить пазлы и учесть, что два последних отвечали за поставки "Шахедов" террористической России для атак на гражданские объекты в Украине, то все становится на свои места. Историческая аллюзия из Сулеймани отсвечивает современностью.

Кремлевский дед говорил о ликвидации иранца с такой обидой, как это делает серийный убийца, которому вдруг отказали в монополии на убийства. Мол, что же это происходит, это моя область, мой приоритет, не посягайте на него!

Но самое главное, что меня поразило, так это то, что кремлевский дед говорил о ликвидации иранца с такой обидой, как это делает серийный убийца, которому вдруг отказали в монополии на убийства. Мол, что же это происходит, это моя область, мой приоритет, не посягайте на него!

Ибо если вспомнить кровавый ряд незаконных, преступных расправ, совершенных в мире по прямым приказам Путина, то мартиролог жертв будет длинным.

21 апреля 1996 года, зафиксировав сигнал спутникового телефона легитимно избранного президента Ичкерии Джохара Дудаева, ударом ракеты "Стрела" пилот фронтового бомбардировщика Су-24 убил чеченского лидера.

В феврале 2004 года в Дохе российские спецслужбы взорвали исполняющего обязанности президента Чеченской Республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева. Причем тогдашний глава внешнеполитического ведомства РФ Игорь Иванов признал причастность Москвы к этому агрессивному убийству на "территории третьего государства".

Ноябрь 2006г. Лондон. Российский режим начинает ядерный террор в "третьих государствах". Дозой радиоактивного полония убит оппозиционный деятель, бывший российский шпион Александр Литвиненко.

2013 год. При невыясненных обстоятельствах в Лондоне внезапно покончил с собой один из столпов российской олигархии, причастный к приходу Путина к власти Борис Березовский.

Март 2018 года. Солсбери, Великобритания. Химическая атака русских агентов на территории третьей страны. В результате применения нервно-паралитического вещества "Новичок" отравлен бывший чекист Сергей Скрипач и его дочь Юлия.

В случае с Путиным не обойдется "заместительной терапией". Во время будущего международного трибунала над главным военным преступником конца XX – начала XXI века и его ОПГ должны быть упомянуты поименно все, кого этот маньяк лишил жизни. В этом – самая высокая справедливость по отношению к тем, кого уже не вернешь…

Продолжим дальше? Думаю, достаточно. Ибо эти громкие покушения и убийства тускнеют по сравнению с гекатомбами жертв мирных украинцев после того, как Россия ворвалась на территорию "третьей страны" с полномасштабной агрессией.

Цель – уничтожить суверенного соседа и продемонстрировать мировые "преимущества" авторитаризма над "хрупкой" демократией. Валдайский обиженный убийца еще не напился крови.

Поэтому в его случае не обойдется "заместительной терапией". Во время будущего международного трибунала над главным военным преступником конца XX – начала XXI века и его ОПГ должны быть упомянуты поименно все, кого этот маньяк лишил жизни. В этом – самая высокая справедливость по отношению к тем, кого уже не вернешь…

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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Владимир Путин
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