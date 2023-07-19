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OPINION

Путин на растяжке

19 июля, 2023 среда
10:01
Мнение

Если он подпишет зерновую сделку, то для внутреннего обывателя это будет не просто предательством

Гениальный стратег Путин теперь в растяжке, которую вслед за одним из персонажей пьесы Подервянского "Остановись, мгновение – ты прекрасно!", можно назвать "Швецией". Как сказали бы на росТВ, "президент сегодня буквально разорван между внутрироссийской и внешнеполитической повесткой".

Ибо если он подпишет зерновую сделку, то после всего, что произошло (все заявления и действия Эрдогана + сломанный неизвестно кем Керченский мост), для внутреннего обывателя это будет не просто предательством.

Это будет настоящим ударом по Путину, который, учитывая недовольство им именно со стороны "ястребов", получит еще один гвоздь в свой будущий гроб "с телом покойного".

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А если не подпишет и станет препятствовать караванам, то может нарваться на военный конфликт с Турцией, которая вполне может позволить протестовать росфлот в ответ на провокации заклятого партнера. Те же "ястребы" уже лязгают по останкинским телестудиям оружием и виртуально "с моря и с воздуха" атакуют турецкие корабли в Черном море. И многие тогда зададут еще один судьбоносный вопрос: "Почему наши корабли и боевые катамараны тонут, а наши ядерные бомбы не летят?"

А если не подпишет и не станет препятствовать, будет третий вариант, который, в конце концов, в глазах тех же "ястребов" ничем по существу не отличается от первого. Хотя тогда в телестудиях можно будет сказать и о "смелости", и о "проявленной лидером мудрости и сдержанности". Но тогда "налицо" будет тот факт, что первоначальный план уморить голодом детей Африки, не воплотится. А как торговать собственным (читай: украденным в Украине) зерном тоже не понятно.

Все такое вкусное, что я даже не знаю, что лучше, то есть хуже.

Источник

Об авторе. Андрей Бондар, писатель.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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