Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на пресс-службу кремля.

Путин ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ситуации на фронте, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими. По данным пресс-службы, 16 декабря Путин провел в штабе весь день.

Также известно, что президент страны-агрессора на совещании в штабе сообщил, что готов выслушать предложения по ближайшим и среднесрочным действиям по "спецоперации".

Пресс-служба кремля обнародовала фото и видео совещания, на которых видно, что на совещании с Путиным были, в частности, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующий объединенной группировкой войск в войне с Украиной Сергей Суровикин.

17 декабря глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в разведывательном управлении не видят никаких четких доказательств планов России применить тактическое ядерное оружие. Скорее всего своей риторикой РФ преследует цель запугивания. Вместе с тем Уильям Бернс считает, что на данный момент войны с Украиной Россия не настроена на реальные переговоры, а Путин ошибочно считает, что сможет продолжать войну длительное время и ничто его не остановит.

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