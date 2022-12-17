Путин на протяжении целого дня проводил совещание с командующими войсками, воюющими против Украины
Президент РФ Владимир Путин на протяжении целого дня проводил совещание с командующими воюющих против Украины войск. Он заслушал "предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям"
Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на пресс-службу кремля.
Путин ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ситуации на фронте, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими. По данным пресс-службы, 16 декабря Путин провел в штабе весь день.
Также известно, что президент страны-агрессора на совещании в штабе сообщил, что готов выслушать предложения по ближайшим и среднесрочным действиям по "спецоперации".
Пресс-служба кремля обнародовала фото и видео совещания, на которых видно, что на совещании с Путиным были, в частности, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующий объединенной группировкой войск в войне с Украиной Сергей Суровикин.
- 17 декабря глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в разведывательном управлении не видят никаких четких доказательств планов России применить тактическое ядерное оружие. Скорее всего своей риторикой РФ преследует цель запугивания. Вместе с тем Уильям Бернс считает, что на данный момент войны с Украиной Россия не настроена на реальные переговоры, а Путин ошибочно считает, что сможет продолжать войну длительное время и ничто его не остановит.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное