Путин на "параде победы" в Москве: ополченцы Донбасса вместе с армией России сражаются на своей земле

Об этом президент РФ сообщил во время выступления.

"В эти дни вы боретесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей Родины России. Россия дала предупредительный отпор агрессии, это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Сегодня ополченцы Донбасса вместе с армией России борются на своей земле. Обращаюсь к военнослужащим РФ и ополченцев Донбасса, вы боретесь за родину, за ее будущее, чтобы в мире не было места палачам и карателям", - обратился Путин к военным.

Кроме того, он подчеркнул, что "Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности".

"Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совсем другие планы, велась подготовка "нападения" на Крым, альянс приступил к военному освоению прилегающих к нам территорий, все говорило о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным. А это значит, что на самом деле у них были другие планы, и мы это видим. На Западе сейчас идет восхваление предателей, перекраска мужества выстрадавших победу", - заявил Путин.

Ранее в Минобороны РФ анонсировало, что торжества к "победоносителю" будут включать пролет над собором Василия Блаженного сверхзвуковых истребителей и стратегических бомбардировщиков Ту-160. Также впервые с 2010 года должны были продемонстрировать командный самолет "судного дня" Ил-80, который будет перевозить российское верховное командование в случае ядерной войны.

Однако утром 9 мая спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что "воздушная часть парада в Москве из-за погоды отменена". Такая же информация появилась и относительно других городов, где должны были показать авиацию.

29 апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 9 мая Владимир Путин может объявить общую мобилизацию россиян. 2 мая информацию о возможном объявлении мобилизации в РФ подтвердил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.. Однако в Кремле опровергли эту информацию.

3 мая CNN сообщило, что Владимир Путин вместо так называемой "специальной военной операции" 9 мая может объявить войну в Украине. Премьер-министр Денис Шмигаль также ссылался на западные спецслужбы и вероятность объявления войны.

В Украинском МВД также говорили о вероятности объявления аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской областей и оккупированных территорий Запорожья.

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