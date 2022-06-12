Об этом сообщают российские СМИ.

"Мы гордимся свершениями и ратными победами наших предков. Всеми, кто стремился и умел идти вперед, открывать новое, добиваться прогрессивного развития отечества, защищать родину в битвах и утверждать достойную для нее роль в мире. По всем этим направлениям особые выдающиеся заслуги Петра I, которого по праву называют великим реформатором", – сказал Путин.

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Он добавил, что именно при этом правители Россия "стала большим мировым государством".

"О Петре I и его реформах до сих пор идут споры, но невозможно не признать: именно при этом правители Россия вышла на позиции сильного, великого мирового государства", - отметил Путин.

11 июня экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что по желанию Владимира Путина походить на Петра I кроются имперские амбиции РФ .