Я хотел бы начать наш анализ с чрезвычайно неожиданной рокировки. С одной стороны, Герасимова словно бы подняли над Суровикиным. Но для начальника российского генштаба это де-факто понижение и конкретная ответственность за ведение войны против Украины.

Это безусловно аппаратный реванш со стороны институционального генералитета. Они в последние полгода были очень унижены. А ведь начинал операцию именно генерал Герасимов. В общем, за первый период неудачного блицкрига ответственны Шойгу и Герасимов, было видно, что на них повесили всех собак. Большинство заслужено. Помните ссору по поводу Лубянки, что оттуда шла неправильная информация, историю генерала Беседы из 5-го управления, который был во время Майдана в Киеве? Было перекидывание мяча ответственности между Лубянкой, минобороны и генштабом. Затем последовала пауза, после чего начальником "спецоперации" был назначен Дворников. Чехарда перемен – дошли до Суровикина. Суровикин такой же генерал армии, обошлись ласково с ним в свое время, как и с Лапиным, вручили все возможные признания со стороны Путина, однако его опустили на уровень заместителя, а заместитель сам ничего не решает. Решает все первый руководитель – генерал Герасимов. После долгой аппаратной войны это означает победу стандартного генералитета, олицетворяющего собой полноценное руководство, над всеми этими выскочками – фигурами, поднятыми с самого дна.

Но ведь поднимали их не какие-то там люди, поднимали их конкретно по непосредственным визам. Скорее всего, состоялась встреча между Пригожиным и Путиным, тот, соответственно, что-то Путину предложил, Путин это подтвердил. И после этого пошла ставка: Пригожин, Суровикин и Ко.

У Путина такая натура, он всех разводит: всем что-то обещает, всем дает какой-то карт-бланш, а потом внезапное аппаратное решение, которое меняет всю картинку, переворачивает доску. Так и вышло. Разговоры были, что чуть ли не кадровые изменения в минобороны и генштабе, что снимают, а тут такой резкий переход хода. Путин любит такое иезуитство аппаратное, он не слишком умен и осведомлен, но политическое чутье имеет, часто делал шаги, выводившие его из тупика. Пожалуй, это была одна из таких ситуаций, потому что произошла значимая фрагментация системы власти, сейчас будет ее возобновление, рекреация. Появились какие-то игроки, свободные радикалы, начавшие самостоятельно действовать. Пригожин к таким относится.

А кто он такой вообще, этот Пригожин? Оказывается, его титруют просто бизнесменом. Он даже не формальный руководитель ЧВК Вагнера, не основатель, не генеральный директор. Что это –акционерное общество? Оно зарегистрировано? Есть такое юридическое лицо? Представляете – 37 тысяч воюет, а кто они такие – неизвестно. Мы понимаем, что это никакая не ЧВК, кроме того роль Пригожина неформальна, а сейчас все возвращается в формальный круг. То есть в ожидании большого наступления, которое они действительно готовят, собирают силы и средства, решили пойти по такому пути, когда будет осуществлять операцию именно это институциональное руководство – военное руководство, генштаб прежде всего, соответственно, минобороны и т.д. А судьба, например, Пригожина незавидна. Я вам напомню эпитеты, которыми награждали нынешнего командующего «спецоперацией» Герасимова его контрактники, и он поддерживал их, когда они обвиняли его в отсутствии снарядов.

Обложили таким количеством мата, что из него можно было бы построить вторую кремлевскую стену.

Теперь все эти товарищи вместе с Пригожиным имеют задачу типа «взять Вашингтон за три дня». Теперь жизнь этих моделей невелика, то есть очень короткая.

А нет у вас такого ощущения, что в этой аппаратной игре просто начнут сливать и Герасимова? Начальник генштаба РФ ответственен за преступления, в том числе за акт неспровоцированной военной агрессии против соседнего государства и так далее по списку – на 15 томов нового Нюрнберга можно насчитать. Однако все равно это человек, который должен координировать деятельность всех родов войск, отвечающий не только за отдельно взятую войну против Украины, но и за оборону стратегическую, развертывание сил стратегических сдерживания, сотрудничество с командующим военно-морским флотом РФ и т.д. Мы понимаем, что такое генштаб. А тут взяли его и опять-таки бросили на Бахмут.

Есть три объяснения этому. Первое: скамейка запасных невелика, Суровикин ничем не отличился, единственное его достижение – так называемая линия Суровикина. И что она – только сейчас за Соледаром идут бои, ни Бахмут, никаких других успехов не было. Разве Херсон оставили, так это было коллективное решение, плацдарм Правого берега был непригоден. А собственно достижений и нет. А кого менять, кого ставить? Уже многое попробовали. Вторая причина: они рассчитывают выиграть, а не проиграть – это мы идем от того, что они обречены, а они убеждены, что это большое наступление даст результат, не 100%, но такой, с которым можно идти на переговоры или что-то подобное. И в-третьих: а почему бы нам не рассмотреть это с той точки зрения, что генералитет берет реванш и над Путиным, не только над Пригожиным. С тем, чтобы ставить ему условия: знаешь, дружок, корпорация решила так, мы все же должны довести до конца. До какого? Мы не можем гарантировать тебе победы в этой войне, но разрушать армию – какой в этом смысл? Мы ее просто можем потерять в попытке захватить Украину. И без того мобилизация – это огромное напряжение сил, которое может дать результат, а может и не дать. А что дальше?

И вот здесь не очень понятно, как в этой ситуации будет вести себя Путин. Он не может слишком рисковать, расстреливать генералов не начнет, потому что это неизвестно чем закончится, потому что все они соединены достаточно тесно: почти 15 лет Герасимов формировал команду генштаба. Да и возглавлявшего минобороны Шойгу, несмотря на то, что он не профессиональный военный. Возможно, настал момент, когда они, видимо, пришли и предложили план, которым восстанавливают иерархию, дисциплину и порядок с отсутствием публичного попрания руководства, которое имело место, то есть ставят все на свои места. И Путин, хочет или не хочет, должен с этим согласиться. Ему это, может быть, и не нравится, но ему приходится учесть желание армии. Даже если это будет неуспешное общее наступление, с севера, например, или на Харьков из Белгорода, то армия не позволит так манипулировать, жонглировать в любую сторону. Может быть и так, что армии жить дальше, Путин сегодня есть, завтра нет, а армия остается как институт. И потому, может быть, они взяли на себя и ответственность, и свое право.

То есть гэбэшная хунта фактически сейчас трансформируется в военно-гэбэшную фашизоидную структуру, сейчас они начинают переформатироваться вообще, как мечтал Муссолини с Гитлером, наверное.

Симбиоза из лубянско-армейской фашистской хунты, пожалуй, не получится, слишком серьезные противоречия между Лубянкой и армией. Армия все равно сильнее, пушки у нее, а не у ФСБ. В любом противостоянии армия решает вопрос о власти, как это было в августе 1991 года. Тогда армия не поддержала де-факто путч, она притворялась, что выполняет приказ, но реально не выполняла. А как было бы в Украине, если бы армия поддержала Януковича? Этого же не было. Армия – самый сильный институт, что бы там ни говорили. Споры между армией и Лубянкой были всегда, армия недолюбливала Лубянку, и Лубянка скорее относилась к армии, как к институции, которой она должна сама руководить и определять, что там и как. В свое время Путин даже назначил генерала Иванова – генерала КГБ – в министерство обороны. Это было в нулевых. И тогда это тоже вызвало большое недовольство. Иванов очень не нравился – «гражданский пиджак» из аппаратчиков ФСБ, ни с того ни с сего решил управлять армией. Поэтому на самом деле представить гэбэшно-армейскую хунту по итогу поражения в войне сложно. А вот представить противостояние всех против всех я могу.

Почему противостояние между Лубянкой и армией имеет место сейчас – потому, что никто не хочет брать на себя ответственность за поражение.

Это вы должны – нет, это вы должны. Это вы плохо сражаетесь – так это вы нам дали неправильную информацию, вы говорили, что нас с цветами будут встречать. Это вещи, которые всегда в российской истории имели значение: кто виноват? Это главный вопрос. Что делать? – это уже потом. Возможно, армия для себя решила напрячь силы, но если это не даст результата, можем сделать еще одну мобилизацию. Но что дальше? Положим еще под сто тысяч, да? Здесь, кстати, может быть такое, что армия берет на себя некий корпоративный функционал, который был несколько потерян. Видишь, сидит там верховный главнокомандующий и решает, туда или сюда. Нет, нужно учитывать мнение генералитета, ведь другого нет. Как бы с ними ни обращались, с тем же Шойгу – фанерным маршалом или оболтусом Герасимовым, как о них пишут некоторые из лубянских или кремлевских пабликов в телеграме, однако это они отдают приказы.

Эта структурка – Кириенко, Суровикин, Кадыров, которые показали, какие они понтовые, а их взяли и поставили под Герасимова, пусть в этой локализованной истории, но все равно. Я не знаю Герасимова, но слухи о нем вы тоже слышали. Как он будет реагировать и как вы оцениваете перспективы развертывания новой фазы войны против Украины?

Герасимов, безусловно, централизует руководство, больше не будет фрагментации, когда Пригожин делал что хотел при Суровикине. Конечно, отдавались приказы, но он брал на себя ответственность, у него был ресурс, который ему предоставляли, – и деньги, и оружие, и боеприпасы. Как он говорил тогда: у меня и вертолеты есть, и танки. Нормально уголовники теперь имеют? Представляете, армия зэков владеет танками и самолетами? Похоже, это кому-то не понравилось, так что процесс централизации усилится. Во-вторых, от нежелательных элементов они должны избавиться. Как? Очень просто. Когда ты командующий, ты говоришь: все, идите на Славянск. Это самоубийство, экспедиционный поход некоего ЧВК Вагнера закончится известно чем. Но почему бы ему не отдать такой приказ? Почему бы не добавить боеприпасов и снарядов для того, чтобы они самоликвидировались? Очень неплохая тактика, она часто применяется, не только в России кстати. В России этого гораздо больше. Мы видели, что мобилизованные рассказывают, как оставляют в лесках без офицеров, без связи, без боеприпасов, без питания. Оставить 37 тысяч ЧВК Вагнера на такой расход вполне реально.

И третье. Задача может ставиться не максимальная, а «по возможности». То есть они возвращают себе какую-то часть ранее оккупированных территорий в результате какого-то наступления и усилий и выходят на политические решения, которые, пожалуйста, уже воплощайте вы. Мы не можем вынудить Украину пойти на переговоры, а вы можете. Мы можем создать напряженность на северном направлении или в Центральной Украине, на Донбассе, как они это делают, а вы уже воспользуйтесь этим ресурсом, который вам предоставили с напряжением сил армии, чтобы добиться политических переговоров. В этом есть своя логика: вы хотите имеющимися силами и средствами захватить всю Украину – это невозможно. Я уверен, что некий генерал Герасимов, если доходит до анализа и предложений, заявляет: мы не можем имеющимися ресурсами захватить Украину.

Но, зная советскую сталинскую историю, в любом противостоянии генералов всегда побеждает кто? – Лаврентий Павлович Берия. Пока, по крайней мере, жив Сталин. Или Путин. А после смерти Путина, конечно, Берию в расход.

Мы на этапе, когда расстреливали генерала Павлова, в 1941-м, или на этапе, когда умирает Сталин? Как разобрать – возможно, мы и там, и там одновременно.

Мы уже сказали о проблемах среди военных, а споры есть и у администрации президента, в правительстве. Смотрите, как они болезненно реагируют на невыполнение гособоронзаказа. Медведева послали в Питер, он говорит, что вплоть до уголовной ответственности. Наивно звучит, кстати.

Но почему Медведев так сильно оживился? Словно надел пижаму Жириновского и начал отсвежовывать его риторику.

Путин позволил ему изображать такого Петрушку. Зачем? Для каких-нибудь своих «разводных» целей. Показать на его примере, что бывает, когда люди, не соответствующие своему статусу и бэкграунду, начинают изображать из себя нечто большее, чем они есть. Он всего лишь заместитель секретаря совета нацбезопасности, но думает, что его бэкграунд бывшего президента – фигового президента, ложного, картонного, фигляра, зиц-председателя Фунта, что даже в аппарате не имеет веса, его презирают. Как Пригожин сказал о прогнозах на 2023 год, которые Медведев выложил в соцсетях, – «эротические фантазии»?

На самом деле здесь интересно другое: суета имеет место. Мантурова Путин гоняет, одного из своих министров. То Медведев со своим гособоронзаказом бегает. Мы слышим, что с деньгами все хуже ситуация, и центральный банк уже заявляет о печальном ближайшем будущем. Они справятся с этими проблемами, но каким путем? Просто будут действовать дальше, несмотря на проблемы, как они и поступают: увеличивают военный бюджет, собираются на срочную службу поднять возраст до 30 лет (с 27) и т.д. Несмотря на возникающие и увеличивающиеся проблемы, продолжают делать то, что и делали, не меняя главных стратегических планов, которые могли бы ситуацию изменить. На мой взгляд, ситуация катится туда, куда катится, и Путин, такой как есть – на 8-м десятке, с поражением теперь уже, пусть еще не окончательным, не имеет тех сил и средств, чтобы с этим всем справиться, по крайней мере самостоятельно.

Может быть, он будет опираться на хунту. Вы упомянули о разворачивающейся мобилизации в России. Но самым лучшим контраргументом, который предложили наши славные ВСУ, стала Макеевка. Понимаем, как это стало отрезвлять эту массу, которую они начинают рекрутировать.

Это было больно. Им, собственно, не жалко погибших солдат или обывателей в военных униформах. Но одномоментность, локальность, землячество. Я сам из Самары, и погибшие в большинстве самарцы, мне из Самары сообщают, что их сейчас хоронят. Хоронят, конечно, не пачками, чтобы не возникало ощущение масштаба. По одному в районах города, в районных центрах, городках, населенных пунктах Самарской области. По 1–2 хоронят, по 5–10. Так несколько сот наберется. Безусловно, впечатление удручающее это производит на обывателей. Я видел видеозаписи в тиктоке, типа «Это мой сын, он был в Макеевке, сейчас он не знаю где», обращаются к губернатору Азарову, боятся говорить «А зачем это все нужно?», в целом поддерживают планы руководства по защите Отечества, но уже начинаются претензии. Кремль осторожно к этому подходит: что он не хочет делать и чего хочет. Он будет проводить мобилизацию, ему нужно восстанавливать человеческие ресурсы после потерь. Он не откажется от мобилизации, но она не будет громкой, не будет одномоментной, как 21 сентября, чтобы не раздражать, не пугать. Отыгрывать ситуацию, чтобы население не концентрировалось на печальной перспективе возвращения из Украины в черных пакетах. Власти умеют маневрировать, умеют не зацикливаться до такой степени, чтобы люди переходили от испуга к раздражению, а от него к возмущению. Такого точно не будет.

Почему с таким истерическим некрофильским упрямством они начали этот 100500-й штурм Бахмута, Соледара, Кременной и так далее? Бои чрезвычайно жестокие, есть информация, что россияне уже потеряли там около 10 тысяч двухсотыми. Я общался с нашими бойцами, которые там на позициях, и они говорят, что все буквально усеяно трупами российских военнослужащих. Но все равно их гонят и гонят.

Здесь одно объяснение: это все тот же приказ выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Я думаю, здесь ничего нового нет. И они так это понимают, потому что выход на эти границы означал бы возможность заявить, что весь Донбасс – Донецкая и Луганская области – как результат «операции» контролируется Россией и теперь является российской территорией и т.д. Другого объяснения здесь нет, почему уцепились именно за эту часть Украины? Потому что, во-первых, это делали 8 лет. Противостояние операционное было в зоне ООС, с этого началась военная операция, поэтому теперь они продолжают выполнять этот приказ, я другого объяснения не вижу, это приказ верховного главнокомандующего – выйти на границы Донецкой области. Никакого другого маршрута там нет, нужно брать Бахмут, Соледар, а дальше Славянск, Краматорск и так далее. К этому будут прилагать усилия, они от этого не откажутся, признаков этого во всяком случае не видно. И на потери, и на цену, которую придется заплатить, они также не обращают внимания. Почему? Потому что нет никаких последствий этого. Пока что. Погибают эти люди, сотни, тысячи. Несмотря на идущий от родственников поток, пока это можно преодолевать путем материальных компенсаций, сказочками пропагандистов о защите Отечества, но будет ли так всегда?

А почему не сработал сценарий первой российско-чеченской войны? Где все комитеты солдатских матерей? Реально же множество убитых возвращается в Россию.

Разница достаточно существенная. Я сам свидетель, я был во время войны в Чечне, когда был депутатом, встречался с Масхадовым, с уже покойным генпрокурором Маевым. Ситуация была другой. И комитет солдатских матерей действовал, и оппозиция в думе была, мы ее представляли, и антивоенные настроения были очень сильны. И даже в среде тех военных, кто вернулся из Чечни, а там срочники участвовали в отличие от нынешней ситуации, были повсюду настроения "зачем нам это нужно?" и «почему мы умираем?», при этом количество потерь было несравнимо меньшим, 3,5 тысячи потеряли, хотя я думаю, что больше на самом деле. И тогда можно было апеллировать к общественному мнению. Оно было слабенькое, но постепенно склонялось к антивоенным соображениям. Результатом этого стали Хасавюртовские соглашения, долгое перетягивание в разные стороны – где будет Чечня. Это было возможно. А сейчас другая ситуация.

А Герасимов мог бы исполнить роль покойного генерала Лебедя, одного из авторов и подписантов Хасавюртовских договоренностей?

Только в случае какого-то абсолютно тотального, невосполнимого поражения.

Я думаю, он может быть таким миротворцем, но для этого нужно существенно понизить роль самого Путина.

чтобы основные решения принимал генералитет, принимавший решение выйти из войны с наименьшими потерями прежде всего для военной корпорации. Но для Путина это недопустимо, это конец его политической власти. И здесь решения должны приниматься коллективно, коллективным военным Путиным, а не главнокомандующим Путиным. Пока этого еще нет. Увидим, как дальше будет.

А кто входит в этот «коллективный Путин»? Кроме тех фигур, которые есть на поверхности? Путин пытается распальцевать, распетлять определенные свои аппаратные расклады, но в любом случае Патрушев и другие – это лишь видимая часть того преступного «айсберга».

Решение принимает сам Путин, близкие лица, которые ему эти проекты решений и анализ, почему они нужны, предлагают – все те же лица: Патрушев, Бортников, а также Ковальчук Юрий, формально напоминающий Пригожина, только очень приличный, в костюме. Руководит пропагандой, ему принадлежат масс-медиа, ряд каналов, он держит «общак» Путина – это и банк, и многие другие ресурсы. Это миллиардеры. Очень близкий Путину человек, заменяющий кучу советников. Там есть и группы разных из его личного аппарата, руководителей его канцелярии, аналитиков. То есть это люди, которых он видит каждый день. А это очень важно – контакты и общение. Он же изолировался окончательно. Тем более сейчас ситуация такова, что он и параноит: смотрите, он на Рождество стоял православную службу вообще один днем. Это где такое в катехизисе, что это за всенощная днем на Рождество, в день рождения Иисуса. Он общается со всеми через селектор в видеоконференции. Никакого тактильного контакта нет, он изолирован. Поэтому этот круг содержит 3-5 человек, это не то что широкий круг людей, с которыми происходит взаимообмен. И еще какие-то люди, которых он обожает, типа Медведева. Медведев – это его любимец, это уже навсегда. Он просто знает ему цену. Это как в фильме о Доне Корлеоне «Крестный отец», где брата любимой пришлось утопить, потому что он сдал главного героя. Он его любит, но по правилам того надо убить, и его упускают с лодки.