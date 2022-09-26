Путин может затягивать признание результатов псевдореферендумов, - глава КИУ Кошель
Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель ожидает два варианта развития событий по поводу российских псевдореферендумов на оккупированных территориях
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Первый – это Крымский сценарий, они нарисуют большие цифры, утвердят госдумой, отправят на подпись Путину и скажут, что присоединили территории. Второй сценарий – это позитивное для нас развитие событий, потому что Путину сообщили лидеры стран о последствиях проведения так называемого референдума и о возможных ядерных ударах", - подчеркнул Кошель.
По его словам, по какому пути пойдет Путин, можно будет увидеть уже через несколько дней.
"Не исключаю затягивание Путиным признание результатов псевдореферендумов, затягивание решения госдумы и все это ляжет в канву продолжения переговорного процесса в подковерном формате", - отметил Кошель.
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