Путин может записать себе "очередное достижение" - убил еще одну беременную, - Зеленский о утренних ударах по Киеву
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утренний обстрел иранскими "шахедами"
Об этом он сообщил в вечернем обращении в понедельник, 17 октября.
В течение всего дня идет разбор завалов в тех местах, куда российским террористам все-таки удалось сегодня попасть. В Киеве они убили молодую семью, попав в жилой дом иранским "шахедом".
"Парень и беременная девушка на 6 месяце беременности. Владимир Путин может записать себе "очередное достижение" - убил еще одну беременную женщину. В общей сложности 4 человека убиты только этим "шахедом". Были и другие попадания более 25 населенных пунктов нашей страны оказались под ударами" , – заметил Зеленский.
- Утром 17 октября в Киеве раздалось несколько взрывов, произошел прилет по жилому дому, спасены 19 человек.
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