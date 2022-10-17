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Путин может записать себе "очередное достижение" - убил еще одну беременную, - Зеленский о утренних ударах по Киеву

17 октября, 2022 понедельник
22:42
война с Россией Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утренний обстрел иранскими "шахедами"

Об этом он сообщил в вечернем обращении в понедельник, 17 октября.

В течение всего дня идет разбор завалов в тех местах, куда российским террористам все-таки удалось сегодня попасть. В Киеве они убили молодую семью, попав в жилой дом иранским "шахедом".

"Парень и беременная девушка на 6 месяце беременности. Владимир Путин может записать себе "очередное достижение" - убил еще одну беременную женщину. В общей сложности 4 человека убиты только этим "шахедом". Были и другие попадания более 25 населенных пунктов нашей страны оказались под ударами" , – заметил Зеленский.

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