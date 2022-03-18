Путин может угрожать использовать ядерное оружие против стран Запада, – Пентагон

Об этом пишет Bloomberg, передает Еспресо. TV.

"Длительная оккупация части украинской территории грозит подрывом личного состава российских вооруженных сил и сокращением их модернизированного арсенала вооружений, а дальнейшие экономические санкции, вероятно, бросят Россию в затяжную экономическую депрессию и дипломатическую изоляцию", - сказал директор разведывательного управления Министерства обороны.

По его мнению, Россия, вероятно, будет все больше полагаться на свои ядерные средства сдерживания, чтобы продемонстрировать силу своей внутренней аудитории и странам Запада.

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