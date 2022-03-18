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Главная война с Россией Путин может угрожать использовать ядерное оружие против стран Запада, – Пентагон

Путин может угрожать использовать ядерное оружие против стран Запада, – Пентагон

18 мартa, 2022 пятница
15:05
война с Россией Пентагон

Из-за неудач своей армии, президент России Владимир Путин может начать угрожать ядерным оружием

Об этом пишет Bloomberg, передает Еспресо. TV.

"Длительная оккупация части украинской территории грозит подрывом личного состава российских вооруженных сил и сокращением их модернизированного арсенала вооружений, а дальнейшие экономические санкции, вероятно, бросят Россию в затяжную экономическую депрессию и дипломатическую изоляцию", - сказал директор разведывательного управления Министерства обороны.

По его мнению, Россия, вероятно, будет все больше полагаться на свои ядерные средства сдерживания, чтобы продемонстрировать силу своей внутренней аудитории и странам Запада.

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