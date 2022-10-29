Путин может убрать Мишустина как потенциального конкурента, - Фейгин

Об этом сказал российский оппозиционный политик Марк Фейгин в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".

По его словам, экспрезидент РФ Медведев реальную власть никогда больше не получит.

"У аппарата другое видение, разговоры идут о Мишустине, он и формально, по конституции, должен заменять Путина, если что. Потому что он временно исполняющий обязанности президента, в конституции написан. Конечно, конституция – это пожеванная бумага, никто на ней не оглядывается, но он не несет прямой ответственности за войну, только косвенно.Как премьер он, хозяйственный руководитель, мог бы.Он менее кровожаден, его планы – так же продолжать жить гедонистически наслаждаясь, из-за эксплуатации подневольного населения России, но ни с кем не воевать", - подчеркнул Фейгин.

По мнению оппозиционера, разговоры о том, что Мишустина собираются убрать с поста премьера, скорее всего, не безосновательны.

"Путин заранее готовится на то, чтобы устранить Мишустина как потенциального, возможно даже нереального, конкурента. Другое дело, что Путин никогда не назначит на пост премьера сильную фигуру. Никакой еще сильной фигуры в роли премьера, не считая его самого, еще никогда не было. Путин назначит только такого, каким может не оказаться Дмитрием Патрушевым, 42-летним, который потенциально может изменить Путина. Это должна быть управляемая фигура. И даже если она наращивает потенциал, ее вовремя надо убирать. Такое всегда происходило" , – подытожил он.