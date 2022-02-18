"Путин может тоже не верить в Минские договоренности": политолог назвал 2 варианта развития событий по ОРДЛО

Об этом он сказал в эфире "Дебаты с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.



"Я думаю, что в тему Минских договоренностей мало кто верит, допускаю, что в них уже и не верит сам Путин. На них возлагаются там единичные надежды. Я думаю, что здесь 2 возможных сценария, отвергая Минск", - отметил политолог.



Он поведал о них.



"Первое - это то, что Россия начнет на Донбассе определенные действия и массированное наступление. Почему именно там? Потому что все знают, что Россия там присутствует и потому рассчитывают не на такие жесткие санкции. Дальше они будут смотреть по ситуации, насколько будет устойчива Украина и политическое руководство. Будут давить для того, чтоб

принять уже не Минские договоренности, а что-то, возможно, более вредное для национальных интересов. И Запад они к этому будут подталкивать: "Давайте подумаем", - добавил Мусиенко.



По его мнению, этот сценарий, способен разбить украинскую армию и украинский народ, который может сопротивляться.



"Есть второй сценарий, заключающийся в том, что Путин на этой стадии может совершить тактическое отступление и сделать то, к чему его склоняет Госдума или он ее склоняет, а именно признать эти "республики". И чтобы это сделать создается соответствующий информационно-пропагандистский фон для россиян. Сказать, мол: "А что же мы должны делать, посмотрите, Украина вроде бы готовила какие-то военные действия, что нам оставалось делать, кроме как признать и направить туда миротворцев". Вопрос в том, закончится ли ситуация миротворцами или нет. В дальнейшей перспективе Путин будет использовать эту карту, чтобы говорить,

что Украина имеет какие-то территориальные споры, и поэтому Украине нельзя присоединяться к НАТО", - отметил политолог.



Мусиенко считает, что Путин может пойти на аннексию ОРДЛО.



"Если будет аннексия – мы никогда этого не признаем. И он может говорить о территориальных спорах, но ситуация будет нагнетаться и может закончиться только переговорами с США. Вопрос, будут ли готовы к этому США после этого шантажа", – подытожил он.

15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".