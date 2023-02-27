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Путин может столкнуться с дефицитом новобранцев, - ISW

27 февраля, 2023 понедельник
08:27
война с Россией

Президент РФ Владимир Путин в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом мобилизационного ресурса

Об этом сообщает отчет ISW.

Российская призывная система ежегодно берет на срочную службу 260 тысяч новых солдат. Путину, возможно, придется подумать об увеличении количества солдат срочной службы, чтобы получить в будущем увеличение мобилизационного ресурса.

Но законы демографии не одобряют такое решение. В России ежегодно исполняется 18 лет примерно 800 тысячам юношей. Увеличение штата "срочников" приведет к росту числа физически слабых солдат, а также запустит процесс "вымывания" молодых мужчин из экономики страны, которую РФ пытается настроить на военные рельсы.

  • Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Российская Федерация может мобилизовать на войну против Украины еще до миллиона солдат .
Новости
Россия
Владимир Путин
мобилизация
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