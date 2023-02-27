Путин может столкнуться с дефицитом новобранцев, - ISW

Об этом сообщает отчет ISW.

Российская призывная система ежегодно берет на срочную службу 260 тысяч новых солдат. Путину, возможно, придется подумать об увеличении количества солдат срочной службы, чтобы получить в будущем увеличение мобилизационного ресурса.

Но законы демографии не одобряют такое решение. В России ежегодно исполняется 18 лет примерно 800 тысячам юношей. Увеличение штата "срочников" приведет к росту числа физически слабых солдат, а также запустит процесс "вымывания" молодых мужчин из экономики страны, которую РФ пытается настроить на военные рельсы.