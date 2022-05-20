Путин может создать "временные администрации" на захваченных территориях Украины для дальнейшей аннексии, - Денисова

Об этом она написала в Telegram .

"Рашисты готовятся к незаконной аннексии оккупированных ими территорий Украины. После провала плана по проведению "референдума" в Херсонской области из-за массовых протестов местных жителей оккупанты начали разработку другого сценария присвоения украинских территорий", - заявила Денисова.

Она сообщила, что в госдуму РФ внесен законопроект о расширении полномочий президента, в частности о создании временных администраций за пределами России на захваченных территориях Украины.

"В планах захватчиков образовать временные администрации в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Подготовка уже началась", - написала омбудсман.