Путин может создать "временные администрации" на захваченных территориях Украины для дальнейшей аннексии, - Денисова
Омбудсман Людмила Денисова сообщила о новом плане России по включению оккупированных территорий Украины в состав РФ
Об этом она написала в Telegram .
"Рашисты готовятся к незаконной аннексии оккупированных ими территорий Украины. После провала плана по проведению "референдума" в Херсонской области из-за массовых протестов местных жителей оккупанты начали разработку другого сценария присвоения украинских территорий", - заявила Денисова.
Она сообщила, что в госдуму РФ внесен законопроект о расширении полномочий президента, в частности о создании временных администраций за пределами России на захваченных территориях Украины.
"В планах захватчиков образовать временные администрации в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Подготовка уже началась", - написала омбудсман.
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