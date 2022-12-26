Путин может рассориться с собственной армией, - социолог Яковенко
Журналист, педагог, бывший депутат госдумы РФ Игорь Яковенко считает, что потеряв власть, Путин потеряет жизнь
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Путину волноваться по поводу поражения не нужно. Ему нужно волноваться только по поводу того, как к этому относятся силовые структуры России. Путин может поссориться с собственной армией, и такая возможность существует. Для Путина жизнь и власть - это одно и тоже. Потеряв власть, он теряет жизнь. Вооруженным силам России в ближайшее время может надоесть бессмысленно умирать. В армии РФ понимают, что ими руководит бездарное командование. Очевидный идиотизм Путина и Шойгу в том, как они командуют войной", - подчеркнул Яковенко.
Игорь Яковенко также добавил, что на расширенном заседании военной коллегии в России Путин наговорил много глупостей.
"Это был фейерверк глупостей, наговоренных Путиным и Шойгу. В России понимают, что количество жертв в армии РФ прямо пропорционально бездарности военного руководства. Генштаб РФ уже имеет зуб на Путина, количество жертв порождает недовольство в армии РФ", - добавил Яковенко.
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