Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путину волноваться по поводу поражения не нужно. Ему нужно волноваться только по поводу того, как к этому относятся силовые структуры России. Путин может поссориться с собственной армией, и такая возможность существует. Для Путина жизнь и власть - это одно и тоже. Потеряв власть, он теряет жизнь. Вооруженным силам России в ближайшее время может надоесть бессмысленно умирать. В армии РФ понимают, что ими руководит бездарное командование. Очевидный идиотизм Путина и Шойгу в том, как они командуют войной", - подчеркнул Яковенко.

Игорь Яковенко также добавил, что на расширенном заседании военной коллегии в России Путин наговорил много глупостей.

"Это был фейерверк глупостей, наговоренных Путиным и Шойгу. В России понимают, что количество жертв в армии РФ прямо пропорционально бездарности военного руководства. Генштаб РФ уже имеет зуб на Путина, количество жертв порождает недовольство в армии РФ", - добавил Яковенко.

7 декабря британская разведка выяснила, что россияне строят оборонительные сооружения и роют траншеи на своей территории, чтобы создать для своего населения иллюзию угрозы нападения.

Россиянам не удастся добиться желаемого эффекта от обустроенных на оккупированных территориях оборонных позиций, поскольку они не обладают достаточным количеством средств наблюдения за ними

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