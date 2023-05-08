Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Есть некоторые моменты, указывающие, что Путин может заявить о приостановке или о переформатировании так называемой СВО. На несколько недель у противника еще осталось наступательных мощностей, технику он подтянул. А дальше россияне будут переходить в полную глухую оборону. Соответственно, это в РФ захотят осветить в положительном смысле, поэтому могут придумать что-то связанное с остановкой "СВО" в результате выполненных задач", - прокомментировал военный эксперт.



Роман Свитан объяснил о вероятности заявления Путина о прекращении "СВО" и начале войны, что это не логично; Путин однозначно не будет объявлять о войне и одновременно переходить в оборону.



"В РФ именно переход в глухую оборону будут пытаться представить как "победу", а для этого нужно что-то вроде остановки боевых действий. Есть большая вероятность именно заявления об остановке, так называемого в России, СВО или перевода этой "операции" в какой-то другой механизм, но не в войну – это уже точно", - заметил Свитан.

8 мая спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень сказал, что враг теряет мотивацию, а потери влекут за собой панику среди военных РФ.

Также в отчете Института изучения войны отмечено, что Россия вряд ли способна проводить скоординированные оборонные операции по всей линии фронта.





























