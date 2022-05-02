Путин может призвать россиян к крестовому походу против "мирового нацизма", - журналист Березовец

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Мы понимаем, что объявление всеобщей мобилизации в России точно не будет поддерживаться населением РФ. Я не уверен, что Путин на такое решится. Путин не пойдет на это по многим причинам. Он может проводить скрытую мобилизацию. Путин может объявить мобилизацию не в контексте того, что все военнообязанные мужчины должны явиться в военкомат, а он может объявить крестовый поход против "мирового нацизма" Путин начнет объяснять, что он думал, что "нацисты" есть только в Украине и что он ошибся. Путин начнет настраивать собственное население, что Россия должна бороться против мифического "мирового нацизма", – пояснил Березовец.



Березовец подчеркнул, что Путин может объявить денацификацию всего Запада. По мнению Березовца, подобная риторика от Путина может прозвучать совсем скоро.



"Вполне возможно, что Путин объявит денацификацию всего Запада. Также он может подарить российскому обывателю на 9 мая признание "Л/ДНР" территорией РФ. Конечно, если к тому времени так называемые парламенты этих псевдореспублик обратятся к нему с такой просьбой. То же самое может сделать и непризнанное Приднестровье. И тогда тезис, что СССР еще жив, сможет некоторое время поддерживать шовинистический угар российского населения", - добавил Березовец.

29 апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 9 мая президент России Владимир Путин может объявить массовую мобилизацию россиян.

В Министерстве обороны Украины не исключают сценарий, когда президент РФ Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию