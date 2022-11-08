Путин может принять участие в саммите G20 дистанционно, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .

Он сказал, что во время телефонного разговора Путин отметил, что присутствует на саммите G20, "если будет возможность". Видодо отметил, что Путин также может присоединиться к саммиту виртуально.

Газета Financial Times ранее цитировала Джоко Видодо, сказавшего, что его разговор с Путиным оставил у него "сильное впечатление", что президент РФ не будет присутствовать на встрече.

Отмечается, что Индонезия как принимающая сторона оказывала сопротивление давлению со стороны западных стран и Украины, которые требовали отменить приглашение Путина и исключить Россию из группы. Страна отметила, что не имеет права сделать это без единства всех участников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите Большой двадцатки на Бали, если там будет российский диктатор Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин должен принять решение по участию в саммите G20 до конца этой недели.

8 ноября стало известно, что Зеленский примет участие в саммите лидеров G20, который состоится 15-16 ноября на Бали в Индонезии.

Соединенные Штаты Америки выступают за участие Украины в предстоящем саммите Большой двадцатки (G20), даже если на нем будет представлена Российская Федерация.

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