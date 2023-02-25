Об этом пишет Politico.

Согласно источникам издания, такую позицию озвучил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре по видеосвязи с группой экспертов.

"Салливан сказал, что действительно нет опасений, что российский диктатор Владимир Путин применит стратегические ядерные вооружения против Украины или западных союзников", - указывают журналисты.

Однако в публикации добавляют, что, по словам советника американского президента, "существуют внутренние опасения, что Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия на украинском поле боя, хотя нет четких признаков того, что это произойдет в ближайшее время".