Путин может применить тактическое ядерное оружие в Украине, - Салливан
В Соединенных Штатах считают, что применение Россией тактического ядерного оружия в Украине возможно, но маловероятно в ближайшей перспективе.
Об этом пишет Politico.
Согласно источникам издания, такую позицию озвучил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре по видеосвязи с группой экспертов.
"Салливан сказал, что действительно нет опасений, что российский диктатор Владимир Путин применит стратегические ядерные вооружения против Украины или западных союзников", - указывают журналисты.
Однако в публикации добавляют, что, по словам советника американского президента, "существуют внутренние опасения, что Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия на украинском поле боя, хотя нет четких признаков того, что это произойдет в ближайшее время".
- Напомним, специалисты ISW объяснили , что Кремль не комментировал годовщину вторжения в Украину, поскольку не достиг "никаких значимых успехов".
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