Путин может прибегнуть к позиционной войне. Агрессор никогда не скажет, что проиграл Украине, - военный эксперт Рустамзаде
Военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде считает, что президент страны-агрессорки России Владимир Путин может прибегнуть к позиционной войне, ведь он никогда не скажет, что проиграл Украине
Эксперт высказал такое мнение в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.
"Как вы представляете заявление президента России Владимира Путина, что он проиграл Украине? В Российской Федерации всегда есть такая опция как позиционная война", - отметил Рустамзаде.
Военный эксперт предположил, что в ближайшие месяцы Россия не признает поражение.
"Путину не обязательно заявлять, что он проиграл или победил в Украине. Я даже не могу представить Путина, который говорит по телевизору, что он проиграл Украине. Признание поражения Путиным - это вопрос времени, но не в ближайший месяц", - отметил Агиль Рустамзаде.
- Ранее Агиль Рустамзаде высказывает мнение, что когда Вооруженные силы Украины будут уничтожать по 2 000 россиян в день , тогда можно будет говорить о переломе в войне с Россией.
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