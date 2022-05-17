Эксперт высказал такое мнение в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.

"Как вы представляете заявление президента России Владимира Путина, что он проиграл Украине? В Российской Федерации всегда есть такая опция как позиционная война", - отметил Рустамзаде.

Военный эксперт предположил, что в ближайшие месяцы Россия не признает поражение.

"Путину не обязательно заявлять, что он проиграл или победил в Украине. Я даже не могу представить Путина, который говорит по телевизору, что он проиграл Украине. Признание поражения Путиным - это вопрос времени, но не в ближайший месяц", - отметил Агиль Рустамзаде.

Ранее Агиль Рустамзаде высказывает мнение, что когда Вооруженные силы Украины будут уничтожать по 2 000 россиян в день , тогда можно будет говорить о переломе в войне с Россией.

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