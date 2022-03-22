Путин может прибегнуть к операции под фальшивым флагом, включая химатаку, - Байден
Президент РФ уже прижат к стенке, потому что не прогнозировал такого масштаба и единства западного мира, заявил президент США Джо Байден во время встречи с бизнесом
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN .
"Чем больше спина Путина прижимается к стене, тем жестче тактику он может применить", - сказал американский президент.
Байден привел пример такой жесткой тактики – применение РФ гиперзвуковых ракет.
Джо Байден также отметил, что россия может прибегнуть к "операциям под фальшивым флагом", включая возможную химическую атаку.
"Когда он начинает говорить о чем-то, что, по его мнению, собираются сделать НАТО, Украина или Соединенные Штаты, это лишь значит именно это он сам готовится сделать. И это не шутка", - отметил Джо Байден.
На встрече с бизнесом он напомнил о том, что США предоставили Украине и союзникам по НАТО $2 млрд. В частности, Украина получила военное оборудование, которое "создает хаос для российских военных, их танков, вертолетов и самолетов".
Напомним, президент США Джо Байден допускает , что Соединенные Штаты могут испытать кибератаки со стороны России против правительственных учреждений и объектов критически важной инфраструктуры.
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