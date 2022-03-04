Путин может потерять целые рынки, – президент Всемирного банка

Об этом президент Всемирного банка заявил в комментарии BBC, – информирует Еспресо.TV .



По его словам, в первую очередь и особенно самых бедных ударит дальнейший рост цен на энергоносители. Второй большой проблемой будет дальнейший рост цен на продовольствие, которые до этого находились на рекордно высоких уровнях.



Что касается энергоносителей, Малпасс считает, что "европейцы перейдут на альтернативные источники топлива", а Путин "может навсегда потерять целые рынки", что лишит его значительной доли доходов на финансирование агрессии и значительно ухудшит уровень жизни рядовых россиян".



Дэвид Мелпасс также выразил опасение, что война будет иметь долгосрочные негативные последствия для достижений лет реформ, проводимых Украиной, и эффект от которых уже испытывали украинцы.

Во избежание этого банк уже работает над пакетом помощи в 350 млн долларов, который будет одобрен в течение нескольких следующих дней.

"Это поможет поддержать украинский бюджет", - заявил руководитель Всемирного банка, объяснив, что в условиях войны это позволит профинансировать первоочередные нужды – армию, правительство, социальные выплаты и поставки самых необходимых товаров.