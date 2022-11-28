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Эксклюзив

Путин может покинуть оккупированные территории: россиянам уже плевать на Крым, - российский политолог Преображенский

28 ноября, 2022 понедельник
13:51
война с Россией

Российский политолог Иван Преображенский считает, что россияне не взбунтуются, если Путин решит покинуть Крым

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Путин боится за свою жизнь и за свою власть - это его величайший страх. Он уже чувствует, что терпит военное поражение. Он начинает искать обходные пути. Эти крики о переговорах, разговорах об увольнении ЗАЭС. Он пытается найти способ продолжить войну и приостановить активные военные действия. Если этот план ему не удастся, он будет искать другие обходные пути – возможно выход из оккупированных территорий. Потому что для него главным остается удержание власти в России. Он легко перейдет на сохранение самого себя", – отметил Преображенский.

Российский политолог также добавил, что Путин еще боится мятежа. Поэтому он приблизил к себе откровенных бандитов – Кадырова и Пригожина.

"Если Путин решит покинуть Крым, россияне не взбунтуются. Входя на полуостров, многое зависит от ВСУ и власти Украины. Россиянам на Крым сейчас уже плевать. Путин девальвировал тот пунктик, который сидел и долго вталкивался в голову россиянам. Война уничтожила барьеры, которые могли бы привести россиян к разговорам о потере Крыма. Если Путин не удержит Крым военным путем, то российское общество не будет против него протестовать, и примет это как должное", - подчеркнул Преображенский.

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