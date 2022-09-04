Путин может отказаться от участия в саммите G20 из-за опасений о безопасности
Российский диктатор Владимир Путин еще не решил, посетит ли саммит "Большой двадцатки" в Индонезии из-за опасений о безопасности
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, при принятии решения об участии Владимира Путина в саммите G20 будут учитываться факторы безопасности.
"Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, потому что приглашения на высшем уровне есть, за что мы благодарны стране-организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно", - сказал Песков.
Встреча лидеров "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября на Бали.
- 9 августа советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил , что в случае присутствия на саммите G20 Владимира Путина, Владимир Зеленский также может посетить встречу мировых лидеров в Индонезии.
- 19 августа президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Владимир Путин планирует лично принять участие в саммите "Большой двадцатки".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.29Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное