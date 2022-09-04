Об этом сообщают российские СМИ.

По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, при принятии решения об участии Владимира Путина в саммите G20 будут учитываться факторы безопасности.

"Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, потому что приглашения на высшем уровне есть, за что мы благодарны стране-организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно", - сказал Песков.

Встреча лидеров "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября на Бали.

9 августа советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил , что в случае присутствия на саммите G20 Владимира Путина, Владимир Зеленский также может посетить встречу мировых лидеров в Индонезии.

19 августа президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Владимир Путин планирует лично принять участие в саммите "Большой двадцатки".

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