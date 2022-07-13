Путин может объявить о всеобщей мобилизации с призывом войны против НАТО, - полковник СБУ Костенко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Вполне вероятно, что в России будет объявлена всеобщая мобилизация, из-за больших потерь в личном составе. Мы говорим о 37 тыс. убитых, но более 100 тыс. раненых. Россиянам нужно кем-то пополнять свои подразделения. Сначала они проводили мобилизацию в "ЛДНР", чтобы провести ротацию в подразделениях. Затем уже вербовали людей для подписания контракта с российской армией", - рассказал Костенко

Полковник СБУ уверен, что Путин будет оттягивать с объявлением общей мобилизации во избежание недовольства россиян.

"В кремле прекрасно понимают, что если будет объявлена общая мобилизация, а затем число цинковых гробов из Украины увеличится, то это создаст проблемы внутри страны. Поэтому, по моему мнению, они могут объявить общую мобилизацию под эгидой того, что на Россию хочет напасть НАТО.То есть, для того, чтобы, как они говорят, "вставай страна огромная", им нужно чем-то запугать россиян", - добавил он.

18 июня стало известно, что в Мариуполе оккупанты планируют в ближайшее время "мобилизовать" осужденных.

10 июля украинская разведка сообщила в телеграмме , что Россия планирует набрать 10 тыс. осужденных для войны против Украины на Донбассе в обмен на амнистию.

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