Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка напоминает, что в пятницу, 30 сентября, запланировано обращение российского диктатора Владимира Путина к госдуме РФ.

Есть реальная вероятность того, что Путин использует его, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных территорий Украины к Российской Федерации. Псевдореферендумы, которые продолжаются в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожье, оккупанты планируют завершить 27 сентября.

"Российские лидеры почти наверняка надеются, что любое объявление о присоединении будет восприниматься как оправдание "специальной военной операции" и будет консолидировать поддержку в РФ конфликта. Это стремление, вероятно, будет подорвано растущей внутренней осведомленностью о недавних боевых неудачах России и значительным беспокойством по поводу мобилизации, объявленной на прошлой неделе", - пришли к выводу в разведке Британии.

27 сентября Институт изучения войны предположил, что РФ может объявить об аннексии оккупированных территорий Украины 1 октября.

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